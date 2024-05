Stanovnici Srebrenice uznemireni i zabrinuti: Komšije žive kao najrođeniji, samo da bude mira

Delegacije dođu i prođu, a Srebreničani ostaju. Sami, sve malobrojniji, zapostavljeni, a ovih dana i posebno zabrinuti.



- Narod je uznemiren, nervozan zbog svih ovih dešavanja i zaista nije prijatno vidjeti veliki broj policije a pogotovo ne specijalce i oklopna vozila.

Sve to ima negativne konotacije na prošlost, pogotovo kod ljudi koji su izgubili svoje voljene, a zabrinuti smo i mi mlađi koji smo to preživjeli a danas imamo malu djecu. Na kraju, sve to smatram bespotrebnim, jer bilo koja delegacija i bilo koja vlada ovdje može doći i održati sjednicu, nema joj ko šta uraditi - kaže Srebreničanin Adem Mehmedović.