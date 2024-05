Države članice Ujedinjenih nacija jučer su na Generalnoj skupštini izglasale usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici. Od ove godine 11. juli će se obilježavati kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Na stranici ujedinjenih nacija 11. juli već je označen na zvaničnom kalendaru.

Pod tim datumom je Međunarodni dan refleksije i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. (International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in Srebrenica).