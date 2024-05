Tokom vikenda izmjene u odvijanju gradskog saobraćaja

Tokom vikenda, 25. i 26. maja doći će do izmjene u odvijanju gradskog saobraćaja u Kantonu Sarajevo, zbog održavanja fudbalske utakmice, koncerta klasične muzike i izvođanja radova.

Tako će 25. maja zbog izvođenja radova u ulici Bulevar Mimara Sinana (od raskrsnice sa ul. Senada Poturka Senčija do raskrsnice sa ul. Midhata Begića) u vremenu od 07:00 do 17:00 sati, doći do izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza:

Trolejbuske linije 103 Dobrinja - Trg Austrije, 107 Dobrinja - Jezero i 108 Otoka - Dobrinja dijelom će mijenjati trasu, te će na relaciji Dobrinja - kružna raskrsnica ulica Želimira Vidovića Kelija i Senada Poturka Senčija koristiti trasu autobuske linije 31e Vijećnica – Dobrinja u oba pravca, a na ostalom dijelu trase će saobraćati ustaljenom trasom.

Kako je iz GRAS-a najavljeno, 26. maja, u nedjelju, doći će do privremene obustave saobraćaja zbog provođenja mjera osiguranja sigurnog održavanja fudbalske utakmice između FK Željezničar i FK Borac i to u vremenu od 15:00 do 20:00 sati.

Saobraćaj će biti obustavljen u ulici Zvornička (od raskrsnice s ulicama Put Mladih Muslimana - Azize Šaćirbegović do raskrsnice sa ul. Hamdije Čemerlića), što će uzrokovati i obustavu trolejbuskog saobraćaja, osim na relaciji Otoka - Dobrinja.

U vrijeme obustave saobraćaja trolejbusi će saobraćati samo na relaciji Otoka - Dobrinja.

Također će 26. maja, u nedjelju, zbog koncerta klasične muzike na Trgu Susan Sontag, ispred Narodnog pozorišta, doći do privremene obustave saobraćaja u ulici Branilaca Sarajeva (od raskrsnice s ulicom Ćemaluša do raskrsnice s ulicom Radićeva) od 19:30 do 21:45 sati.