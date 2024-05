Trimuša kao opuštajuća prirodna oaza za Mostarke

U okviru projekta "PokreniMo Trimušu" u organizaciji udruge Zdrav život - KINEZIS održana je radionica za opuštanje namijenjena ženama.

Radionicu su držale dvije psihologinje, poznate po Instagram profilu ''Laboratorij sreće'', Ivana Granić Galić i Ana Lovrić, priopćili su organizatori.

One su za žene pripremile kratku edukaciju o utjecaju naših misli na osjećaje te vježbe relaksacije uz druženje i jutarnju kavu u prirodnom ambijentu Trimuše.

- Zbog užurbanog života i prevelikog broja obaveza koji se stavlja na teret žene u našem društvu, svjesni smo kako su ovakvi projekti od velike važnosti. Današnja žena još uvijek nosi većinski teret obitelji i kućanstava na svojim leđima, a uz to ima i svoj profesionalni put koji ponekad jako teško usklađuje s privatnim' - istaknula je psihologinja Granić Galić.

Galić je dodala da sve navedeno dovodi do viših razina kortizola, hormona stresa kod žena, a samim time i sve češćih autoimunih oboljenja kod žena.

- S druge strane boravak u prirodi sam po sebi je važan za naše zdravlje, te smo ovim projektom htjeli potaknuti Mostarke na korištenje dobrobiti Trimuše koja nam je tako blizu, a tako opuštajuća. Veliki interes za ovu radionicu i pozitivni komentari sudionica najbolji su nam pokazatelj da je ženama stvarno potrebna podrška' - istaknula je psihologinja Lovrić.

Iz udruženja KINEZIS poručili su kako ovo nije još jedno predavanje, nego početak jedne dobre priče podrške ženama u našem društvu, ali i obiteljima kao stupu društva.

Organizatori su poručili da posebnu pažnju nastavljaju usmjeravati na revitalizaciju Park šume Trimuša i kvalitetne sadržaje.

Stoga su za iduću subotu, 1. juna od 9 do 12 sati pozvali sve zaineresirane na "Sportsku subotu - obiteljski dan na Trimuši" s bogatim sportsko rekreativnim programom.

Aktivnosti se realiziraju u sklopu projekta “PokreniMO Trimušu”, zahvaljujući projektu Mostar - Prostori koji pokreću“ a kojeg financira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva uz potporu i implementaciju lokalnih organizacija People in Need Bosnia and Herzegovina NEŠTO VIŠE Agencija lokalne demokratije Mostar OKC Abrašević.