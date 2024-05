Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež za "Avaz": Do ubistva dovodi mržnja prema ženi

Femicid je mržnja prema ženama i taj koji ubija ženu mrzi je kao rod, pol tako da to može biti muškarac koji mrzi ali i žena za portal „Avaza“ kazala je psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.

Istražiti razloge

Vehabović-Rudež je objasnila i zašto dolazi do ubistava te je istakla kako treba istraživati razloge zašto dolazi do povećanja broja ubistava žena.

- Rekli bih da odgovor nije da su samo razlozi patrijarhalna uvjerenja i odnosi među polovima nego niz drugih stvari koji negdje egzistiraju u našem društvu. Treba naglasiti da se femicid dešava i u modernom svijetu u razvijenom svijetu – ističe Vehabović-Rudež.

Postavlja se pitanje šta sve može utjecati na to?

- Do ubistva dovodi mržnja prema ženi, patrijarhalna uvjerenja u smislu da muškarac smatra da je vlasnik žene i da on zapravo sve određuje, a kad se suoči s nekim otporom od strane žene ili ne pristajanjem na takve odnose zapravo gubi kontrolu što dovodi do strašnog čina.

Tu su i drugi razlozi kao što je zdravstveno-psihičko stanje, fizička bolest, može biti i ovisnosti o kocki, narkoticima, alkoholu, nezaposlenost kao i veliki pritisak i stres na radu. Sve to na neki način može uzrokovati da na kraju bude rezultat femicid, da muškarac ubije ženu – dodaje Vehabović-Rudež.

Međutim, kaže, tome jako doprinosi i zakonska regulativa, odnosno senzibiliziranost profesionalaca koji se suočavaju sa recimo prijavama nasilja.

- Na to se zaista moramo osvrnuti. Brzo izricanje kazne, velike kazne, su sigurno jedan od dobrih načina kako se može zaustaviti femicidi i dati poruka da niko nema pravo da ubije drugo živo biće i naravno senzibilizacija ljudi za razumijevanje među polovima, prevazilaženje uvjerenja da je muškarac vlasnik žena, da ona mora njega da sluša ali i poštovanje među polovima.

Imamo te preventivne aktivnosti koje se moraju uraditi, od samog rođenja učenje djece da nemaju posebnu ulogu da su jedini i da im niko ništa ne može, nego da cijene i sebe ali i one preko puta sebe – Vehabović-Rudež.

Treba kažnjavati

Male kazne, kaže dalje, doprinose da ljudi dobiju ideju da je sve moguće uraditi i da će on za pet godina izaći i sve je riješeno.

- Da zaključim onaj ko ubije ženu nije mu to prvi put da je nasilan. Sigurno je bilo i ranije nekih oblika nasilja od psihološkog pa nadalje. Tako, da ne smijemo zanemarit da je bilo nekih naznaka da je čovjek prema svojoj ženi nasilan, a je li žena prijavljivala ili ne to zna samo sistem.

Moram dodati da je potrebno pratiti znakove i žrtve i nasilnika i kada se sve složi onda je moguće i sve na vrijeme otkriti i reagirati. Pomoći im obome. Jer, ako se na vrijeme ne otkrije zlostavljanje onda imamo jako ružan kraj za ženu, a to je smrt – rekla je Vehabović-Rudež.