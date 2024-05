Godišnjica formiranja logora Trnopolje, jednog od najzloglasnijih i najmasovnijih u prijedorskoj regiji

U Trnopolju kod Prijedora danas je obilježavanje 32. godišnjice formiranja logora Trnopolje, jednog od najpoznatijih, najzloglasnijih i najmasovnijih logora na prijedorskoj regiji. Logor Trnopolje, poznat je i po činjenici da je kroz isti, prema podacima Haškog tribunala, prošlo 23.000 logoraša, po čemu je najmasovniji logor za civile od Drugog svjetskog rata.

Poznat je i po "logorašu sa žice", svjedoku u Hagu Fikretu Aliću. Otkriven je 5. augusta 1992. godine, kada su britanski reporteri i napravili fotografije izgladnjelih logoraša iza žice. Iz logora "Trnopolje" je 21. augusta izvedeno oko 200 logoraša, koji su kasnije ubijeni na lokalitetu Korićanskih stijena na Vlašiću.

Nekoliko stotina logoraša iz ovog i drugih prijedorskih logora su strijeljani od strane interventnog voda policije Prijedora, na Korićanskim stijenama, na Vlašiću, gdje su samo rijetki pojedinci preživjeli skokom u ponor, netom prije strijeljanja.

- Nažalost, i u Ujedinjenim nacijama, povodom izglasavanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici, vidljivo je kalkulisanje oko istine u svijetu koje i danas postoji, i koje dijeli narode na one koji su spremni priznati očiglednu, hiljadama svjedočenja dokazanu istinu, ali i na one koji su uprkos svemu, to spremni uporno negirati. Srećom, vidljivo je da je takvih ipak samo 1/10. Stoga za svijet ima nade, jer 90 posto država neće odobriti takve postupke i ponašanje - saopćeno je iz Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini.

Haški tribunal je zbog zločina u Prijedoru osudio ukupno 19 osoba na više od 270 godina zatvora i dvije doživotne kazne. Sud Bosne i Hercegovine je zbog zločina počinjenih u Prijedoru pravosnažno osudio 22 osobe na 378 godina zatvora, objavio je Detektor.ba.

Haškim presudama je utvrđeno da je od svih logora i zatočeničkih objekata formiranih na području Prijedora, kroz “Trnopolje” prošlo najviše logoraša.