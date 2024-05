Sučeljavanje direktora BHRT-a i FTV-a: "Gdje si bio za vrijeme rata?"

Problemima u Javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine ne nazire se kraj. Članovi Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u najavljuju proteste upozorenja za utorak, a potom i korištenje svih zakonskih sredstava za ostvarivanje svojih prava. S druge strane i dalje nema dogovora sa FTV-om o raspodjeli prihoda od RTV takse. Za N1 su govorili generalni direktori BHRT-a i FTV-a, Belmin Karamehmedović i Džemal Šabić.

Na početku razgovora, Karamehmedović je ispričao svoju stranu priče.

- Mi smo tužili RTRS za svaku marku koju su nam dužni. Pokušali smo naći rješenje u dogovoru sa EP BiH. Novac prikupljen je polagan na račun FTV-a što nije u skladu sa zakonom, zakon predviđa jedinstveni račun. Za svo to vrijeme, RTV FBiH je prebacivala 50 posto pripadajuće takse kako zakon definira. Drugih 50 posto su zadržavali na svom računu i trošili iako prema ugovoru treba biti raspoređena u skladu sa zakono. To je s jedne strane razumljivo jer ni RTRS ne prebacuje sredstva, ali to je bio način da pokušamo spasiti ova dva javna servisa - kazao je.

- Kada je prošlo šest godina i kada smo napravili računicu, došli smo do saznanja da je za šest godina višak prihoda u RTRS-u skoro 57 miliona KM, RTV 22 miliona KM, a minus BHRT-a je 79 miliona KM. Naš prijedlog je bio da vidimo kako da pomognemo, dok ne vidimo šta sa RTRS-om, bili smo i sa njima na sastanku. Naš prijedlog je bio da probamo sredstva prikupljena rasporediti između sebe, a računovodstveno smanjiti dug RTRS-a prema oba servisa - ističe Karamehmedović.

Džemal Šabić poručuje da je uprava BHRT-a ugovor prekinula samoinicijativno.

- Ja ne mogu da shvatam logiku, sjedili smo i prethodna dva mjeseca, problem počinje kada Uprava BHRT-a prekida samoinicijativno ugovor koji je trajao do 31.12. Nas se pokušava nagovoriti da promijenimo okolnosti koje se tiču Zakonom definirani način prikupljanja takse. Ugovor je zajednički egzistirao. Stvari su potpuno nelogične i dolazi do pucanja kada je riječ o logici u poslovnom svijetu - ispričao je Šabić i dodao:

- Mi imamo pravo da zadužujemo RTRS i tužimo ih, na teritoriji FBiH mi ne možemo mijenjati zakon dogovorom nas dvojice. To je protuzakonito. Ne možete dogovoriti da je PDV između dva subjekta 14 posto, on je 17 posto u svakom segmetnu poslovanja.

“Predložili smo prelazno rješenje”

Karamehmedović kaže da je BHRT predložio prelazno rješenje koje je u skladu sa zakonom.

- Od ukupno 371 milona od 2017. do danas, po zakonu bi pola trebalo pripasti BHRT-u. Nezakonit je način naplate takse da se FTV-u uplaćuju sredstva. Mi smo predložili prelazno rješenje koje je u skladu sa zakonom, dok ne vidimo šta ćemo sa tih 25 posto RTRS-a, da vidimo kako mi da podijelimo novac.

- Šta je interes radnika, da iz mjeseca u mjesec tonemo? Da omogućimo FTV-u i dalje skuplja 50 posto? Hoću da dobijemo svoj novac koju smo zaradili. FTV hoće da mi dobijemo 50 posto i oni također 50 posto, to po zakonu ne može - dodao je i poručio:



“Pare su prebacivane na račun FTV, to nije po zakonu”.

Šabić je potom kazao da je Karamehmedović napravio “medijsko zlodjelo”.

- Povukli ste stvari kako bi kazao Štulić – Ravno do dna. Nudio sam vam niz sporazuma internih između dvije kuće u kojima ćete dobiti više sredstava nego vam pripada da bismo pomogli ljudima sa BHRT-a.

Belmin Karamehmedović kao glavni čovjek državne televizije, a koja je prethodno ugasila kanal druge državne televizije, to je ozbiljno medijsko zlodjelo. Sada pokušavaju negirati to zlodjelo i humaniziraju kako to ima logike. Dugovi su postojali otkako postoje javni servisi, međutim dugovi su 2020. od FTV-a potpuno poravnati, prvi put otkako postoje javni servisi - ističe i dodaje:

- Belmin je prekinuo vodu i sada traži čašu vode. Ne može ako nema dotoka.

Karamehmedović je na to poručio da se na Javnom servisu vodi kampanja protiv BHRT-a, te je kazao da je spreman predati svoj mandat čim se ovaj problem riješi.

Vodi se kampanja

- Vodi se kampanja na javnom servisu, ovi ljudi nas streljaju svaku noć u dnevniku. Rekli su da mi sa Dodikom rušimo državu. Ja sam cijeli rat proveo ovdje, predsjednik mog UO, njegov sin i otac su ubijeni u genocidu. Naš se proglašava saradnicima Dodika na rušenju BHRT-a. Kolega neka kaže gdje je bio za vrijeme rata!? Oni vrše ucjene. Usluge smo ukratili nakon što smo upozorili četiri puta da ne možemo raditi za džaba. Ništa nismo pogriješili, tjera nas se da pristanemo ići u dubiozu.

Evo ja sad javno govorim, čim riješimo ovaj problem ja svoj mandat stavljam na raspolaganje. Jedino rješenje je 50/ 25/ 25, prema zakonu. Ne možemo dozvoliti dubiozu od 80 miliona KM”.

Šabić je uzvratio riječima da problem može biti riješen večeras.

- Ponavljam, postoji ugovor koji Belmin može potpisati večeras već, potpisat će ga EP i FTV. To je ugovor koji jamči da će sutradan na računu imati 3 miliona KM i 330 hiljada za maj mjesec i onda ćemo u narednom periodu vratiti sav novac koji nije plaćat otkako je on ukinio taksu - na šta je Karamehmedović kazao:

“Ne možemo potpisati nezakonit ugovor. Tvrdili ste da knjižite pare, a niste ih knjižili”.