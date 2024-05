Sve na jednom mjestu: Automobili, stanovi za iznajmljivanje, tehnika...

VOZILA prodaja, potražnja...

Automobili

Prodaja

- Prodajem Golf 2 registrovan do maja 2024. Tel. 061 858 536

- Opel Zafira, 2006. god., dizel, bez ulaganja, cijena po dogovoru. Info na tel. 061 216 563.

- Prodajem Golf, 1984. benzin, neregistrovan. Cijena po dogovoru. Tel. 066 537 895; Gorica 53, Sarajevo.

- Octavia 1,9 TDI, Elegance, 2010/2011., prvi vlasnik, garažiran, prešla 187.700 km, cijena 15.800 KM. Tel. 061 198 200 i 061 139 537.

- Opel Meriva, dizel 1.3, multijet, god. 2011., crna metalik, tek reg., duple gume, urađeni svi servisi, 9.990 KM. Tel. 061 162 382.

- Prodajem Renault Clio benzin, nova linija, 2014. god., prešao 60.000 km. Tel. 061 144 162.

- Prodajem Fiata multiple dizel, 2004. god. Šest sjedišta, klima u dobrom stanju. Može i zamjena za vozilo ili drugu robu. Tel. 061 133 176.

Potražnja

- Kupujem sve vrste vozila, udarena i neregistrovana. Javite nam se na Viber ili WhatsApp. 062 141 803.

- Kupujem Golfove kombi i japanska vozila za rashod i havarisana. Moguće i zamjene. Tel. 063 459 893.

Dijelovi i oprema

- Prodajem alnasere, alternatore za Mercedesa, Forda, Opela, Golfa i ostala vozila. Tel. 062 693 470.

- Prodajem dijelove za auta, Envera Šehovića. Tel. 062 168 433.

NEKRETNINE prodaja, iznajmljivanje...

Stanovi

Izdavanje

- Prodajem 3-soban stan u strogom centru, novogradnja, 67/vp, 2 mokra čvora, 2 spavaće sobe, boravak, kuhinja, orijentacija zapad-jug 350.000 KM. Tel. 061 269 835

- Apartman u Neumu prva linija do mora, registrovan sa tri zvjezdice, pogodan za manju porodicu, slobodan od 10. 6. 2024 do 30. 6. 2024. godine i od 1. 08. 2024. do 31. 8. 2024. godine. Juli mjesec bukiran. Telefon 387 036 884 107. Zvati u popodnevnim satima.

- Prodajem u Istočnom Sarajevu trosoban stan, 67 m2, 2. sprat, bez lifta. Cijena 2.250 KM za 1 m2. 065 286 683

- Prodaja-Grbavica, 70 m2, 3. sprat, lift, veliki balkon, dvostrano orijentisan, na ekstra lokaciji kod Pijace, prevoz (tramvaj i trola) u blizini, Ambulanta, trž. centri, fakulteti, škole. Tel. 062 086 828

- Centar Bjelave izdajem veliku sobu sa upotrebom kuhinje u stambenoj zgradi. Tel. 062 224 836.

- Izdajem namješten sprat kuće sa grijanjem. Tel. 061 863 999.

- Iznajmljujem prazan stan, Alipašino-B faza, 1.5-soban. Tel. 060 321 1539.

- Briješće, izdajem namješten stan pored ceste i pored gradskog prijevoza, povoljno. Tel. 061 897 866, 033 780 175.

- Izdajem stan u privatnoj kući na Staroj Breki, ima i garaža. Tel. 061 285 917.

- Izdajem namještene sobe vrlo povoljno u ulici Radnička-Kovačići/Grbavica. Tel. 061 285 917.

- Centar, blizu Katedrale, izdajem lijepo namješten stan. Tel. 061 480 445.

- Iznajmljujem dvosoban stan + garaža, Hrasnica. Tel. 062 458 566.

- Izdajem sobu studentima. Upotreba kuhinje, internet i ostale pogodnosti. Tel. 063 792 669.

- Izdajem jednosoban stan ženskoj osobi na Skenderiji. Kontakt 033 830 912.

- Izdajem namješten apartman iznad bolnice Koševo. Tel. 033 874 814.

- Izdajem namješten jednoiposoban stan - C-faza A. Polje. Tel. 061 489 556, 061 190 708.

- Izdajem sobe na Stupu. Cijena povoljna, najniža. Tel. 033 638 459.

- Izdajem stan za 1-2 osobe 260-360 KM, Sarajevo Centar. Tel. 065 169 364.

- Izdajem namješten stan na Grbavici. Tel. 062 283 407.

- Izdajem namješten dvosoban stan na duže vrijeme Vraca - semafor. Tel. 066 90 64 25.

- Izdajem namješten stan u prizemlju kuće Pejton, Ilidža. Tel. 062 377 202.

- Iznajmljujem namješten stan u blizini Kampusa, pogodan za studente i zaposlene. Dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon 061 228 646.

- Izdajem sprat kuće s dvije dvokrevetne sobe u Zenici s kuhinjom, banjom i dnevnim boravkom. Cijena je fiksna 125 za veću/ i 100 KM za manju sobu po ležaju+struja. WiFi internet dostupan. Inf. na Viber 062 148 190.

- Izdajem sprat kuće, poseban ulaz. Ispod Turskog koledža, Huseina Đoze 342. Sokolović-Kolonija. Tel. 033 697 059.

- Izdajem sobu u neboderu djevojkama. Tel. 061 209 988.

- Stup, izdajem prazan dvosoban stan, Pijačna 22, od tramvajske stanice Energoinvest 100 m, poseban ulaz, ima drvaca za drva, sat za struju. 170 KM. Tel. 062 392 363; 062 299 046.

- Izdajem jednosoban namješten stan u stambenoj zgradi na Ilidži-Otes. Tel. 0603 230 938.

- Izdajem stan u privatnoj kući na spratu 50 kvadrata, ima parking. Tel. 061 032 312.

- Izdajem namješten dvosoban stan, Centar, Mejtaš. Tel. 061 149 756.

Prodaja

- Prodajem stan 89 m2, ul. Koševo, druga gimnazija. Tel. 066 074 123

- Prodaja-Grbavica 70 m2, 3. sprat, lift, veliki balkon, dvostrano orijentisan, kod Pijace, na ekstra lokaciji. Tel. 061 724 504.

- Prodajem dvosoban stan 64 m2 prizemlje, strogi Centar ul. Branilaca Sarajeva (30 metara od Opštinskog suda). Tel. 066 488 818.

- Prodajem veći jednosoban stan na Alipašinom Polju, 40 kvm, komplet renoviran. Ima balkon, prvi vlasnik, nova kuhinja, odmah useljiv, ima blindirana vrata ugrađena. Drugi sprat. Novi prozori i balkonska vrata, novi podni laminat. Ima telefon, kablovska TV. I kupatilo. Renovirano komplet. Sve novo. Tel. 062 310 746.

- Prodaja-93 m2, 2. sprat, Kovačići, u blizini OHR-a, 3.5-soban stan, trostrano orijentisan. Tel. 062 156 882.

- Prodajem stan u Tarčinu, centar, 40 m2. Hitno. Tel. 061 501 303.

- Prodajem stan na Breci, 86 kvadrata, prvi sprat. Hasana Sušića 23. Tel. 065 654 060.

- Prodajem dvoiposoban stan u strogom centru u Sarajevu. Tel. 033 651 673.

Potražnja

- 'Aura nekretnine' potražuje nekretnine na području Sarajeva za postojeće kupce. Tel. 061 560 888.

- Tražim jednosoban stan prazan - hitno, od Alipašinog Polja do Ilidže. Tel. 061 082 577.

Zamjena

- Mijenjam renoviran, namješten stan 75 m2 na izvrsnoj lokaciji u blizini mora (400 m) Alanja - Oba za odgovarajući stan u Sarajevu. Kontakt Viber ili WhatsApp 0038762905075.

- Mijenjam jednosoban stan na Grbavici 2 za jednosoban stan na Ilidži ili Stupu. Tel. 062 060 019.

- Mijenjam garsonjeru u Švrakinom za jednosoban u Vogošći. Tel. 062 969 720.

- Mijenjam stan od 29 m2 u Sarajevu za veći. Tel. 061 268 849.

Kuće

- Izdajem komplet opremljen sprat kuće. Tel. 061 863 999

- Prodaje se kuća u Butmiru (Butmirska cesta) površine 360 m2 stambenog prostora. Sastoji se iz prizemlja i dva sprata. Ima ljetnikovac veličine oko 40 m2 i dvije garaže (svaka veličine preko 30 m2). I 500 m2 zemljišta. Tel. 062 776 848

- Prodajem kuću kod kružnog toka u Hrasnom na 3 etaže. Cijena 302.000 KM. Tel. 061 228 359.

- Prodajem povoljno kuću u Sarajevu, opština Centar, ulica Šefika Halimanovića. Tel. 061 285 917.

- Prodajem kuću u Neumu, u Tihoj Luci, veliki plac sa velikom kućom koju treba renovirati. Pozovite na Viber ili Whatsup +165 0303 8121 za više informacija.

- Prodajem kuću 1/1, garaža, bašta, uz Jablaničko jezero, Čelebići, blizu magistrale. Tel. 062 127 813.

- Prodajem vikendicu 44 kv, Gostilj, prekoputa džamije, namještena, g. dozvola, voda, struja sa 30 kv dvorišta ili mijenjam za Makarsku rivijeru. Tel. 065 166 366.

- Prodajem vikendicu 42 kv, Roh Bau, struja, voda sa 2.000 m plodne zemlje za privredne djelatnosti, na Gostilju, do glavnog puta za Babanovac, Vlašić. Tel. 062 752 598.

- Rakovica-Ilidža, prodajem vikend kuću, sređeno, vl. 1/1, kontakt 061 213 273.

- Kuća 300 m2, na uređenom zemljištu od 5,5 duluma, Pazarić. Mob. 062 342 655.

- Prodajem kuću u općini Centar Sarajevo. Tel. 033 227 757.

- Izdajem kuću sa 3 sprata u Briješću Sarajevo. Tel. 0049 152 377 24 886.

- Prodajem kuću u Stocu i 2.700 m2 zemlje, uz Bregavu. Tel. 061 101 100.

- Prodajem kuću u Pofalićima ul. Humska do br. 142, kuća je na 500 m2, ima 2 dvosobna stana i garažu. Tel. 061 375 360.

- Prodajem kuću s dva ulaza i okućnicom 450 m2 zemlje, papiri, uredni 1/1 sa svim priključcima. Tel. 061 256 292.

- Prodajem novu kuću na dva sprata, Barice 152 Hotonj, papiri uredni, 689 m2 okućnice, fiksna cijena 75.000 KM. Tel. 062 105 578.

- Prodajem kuću (+ garaža) Nadosjek - Ilidža, 800 m2 okućnice, svi priključci. Tel. 061 532 598.

- Prodajem vikend kuću na sprat, sređena, vl. 1/1, u Rakovici - Ilidža. Kontakt 061 213 273.

- Prodajem nedovršenu kuću na Ilidži-Osijek ili mijenjam za stan. Tel. 061 324 506.

- Prodajem vikendicu 7x6 m sa 2.224 m2 okućnice uz rijeku u Dugandžićima kod Olova. Tel. 061 566 689.

Garaže

- Prodajem-izdajem podzemnu garažu u Buča Potoku, iza Hifine pumpe, 12.5 m2. Tel. 061 171 208.

- Izdajem-prodajem garažu u Novom Sarajevu. Tel. 061 190 708.

Zemljišta

- Prodaje se 3700 m2 zemljišta na Banj Brdo-Hadžići. Nalazi se na oko pet stotina metara od centra grada. Može se kupiti i parcela (najmanje 500 m2).Tel. 062 776 848

- Prodajem zemlju uz cestu, naselje Otes, 750 kvadrata. Tel. 061 748 943

- Kremes Vogošća, 15 duluma zemlje sa šumom, te oštećena vikendica, prizemlje i sprat, samo 305.000 KM. Tel. 062 316 911.

- Prodajem 5 duluma zemlje s vikendicom, naselje Kobiljača, općina Ilidža. Cijena fiksno 205.000 KM. Tel. 061 214 634.

- Na Bistriku, ul. Okrugla, prodajem zemljište za izgradnju stambenog objekta, kompletna projektna dokumentacija. Tel. 061 210 155.

- Prodajem atraktivan plac za gradnju uz cestu prema Dobrinji, površine 5.000 m2. Sva infrastruktura se nalazi na placu. Tel. 033 510 722.

Poslovni prostori

- Izdajem poslovni prostor ili tražim partnera za isti. Prostor ima namjenu - slana soba i salon za masažu. Tel. 061 563 786.

- Izdaje se poslovni prostor od 70 kvadrata, Dolac-Malta, Marka Marulića. Tel. 061 864 459.

- Izdajem poslovni prostor 42 m2 na Koš. Brdu u ul. Braće Begić. Cijena 500 KM. Tel. 061 225 142.

- Izdajem, prodajem lijepo uređen poslovni prostor od 65 kvadrata u Kemal Begovoj, Hasana Kikića ulici br. 4. Pogodan za sve vrste djelatnosti. Tel. 061 133 176.

- Izdajem, prodajem, komplet objekt u funkciji, Hostel Gonzo Sarajevo, Gatačka br.33. Tel. 061 133 176.

GRAĐEVINARSTVO prodaja, potražnja...

Mašine

- Prodajem mašinu za montažu guma. Tel. 061 336 549.

- Prodajem novu mašinu za pročepljenje kanalizacije. Cijena po dogovoru, sva oprema - sajla promjera 16, dužine 10 m i svi nastavci. Tel. 062 735 248.

Ostalo

- Prodajem Alfa 70E termo za centralno grijanje s komplet opremom, malo korišteno. Tel. 065 512 345.

- Nove originalne dijelove za industrijske, šivaće mašine-povoljno. Tel. 062 876 691.

TEHNIKA prodaja, potražnja...

Kompjuteri

- Prodajem računar DELL 3770, Tower 30GH, Intel Core 4GB DDR3-250GB HD. Monitor Samsung 21 inča Printer hp Deskjet Sve pod garancijom. Cijena po dogovoru Tel. 061 181 246.

- Servisiramo računare, laptope, dizanje sistema. Brz dolazak na adresu. Tel. 060 3104 081

- Servis računara, instalacija Windowsa XP, 7, 8.1, bežičnih rutera i mreža, spašavanje podataka, antivirus. Besplatan dolazak. Tel. 062 256 035.

Bijela tehnika

- Prodajem veš-mašinu, redovni frižider, dubinski frižider, singer mašinu, sve ispravno. Tel. 061 375 360.

- Prodajem električni šporet, pola plin-pola struja. Gorenje, cijena 130 KM. Tel. 061 511 152.

HOBI prodaja, potražnja...

- Kolekcionari, jedinstvena zbirka filatelije cijelog svijeta: flora, fauna, sport, olimpijade, CEPT, ZOI, ex Yu kompletna, tabačići, rariteti. Tel. 063 674 926.

- Prodajem nekorištenu manju harmoniku. Tel. 033 200 755. Mob. 061 214 921.

NAKIT prodaja, potražnja...

- Dukate, kupujem staro zlato, nakit, lomljeno zlato, zubno zlato, zlatni novac, srebro, stara odlikovanja i ordenja, njemačke marke, šilinge, franke i ostale valute, stare Omega satove, dolazak na adresu, isplata odmah. Tel. 062 375 771.

POSAO ponuda, potražnja...

- Radio bih kao noćni čuvar. Tel. 062 829 353.

- Tražim posao noćnog čuvara. Tel 061 271 011.

- Restoran traži konobara (M/Ž), šankera (M/Ž) i pomoćnog radnika u kuhinji (M/Ž). Tel. 062 757 062.

- Potrebne hitno dvije radnice, jedna za posluživanje i jedna za kuhinju, pomoćna, u ćevabdžinici, nedjelja, slobodan dan, redovna plata+topli obrok, prijava, 8 sati rada. Tel. 033 235 245.

- Potrebna domaćica, hitno. Tel. 062 508 725.

- Traži se žena za čuvanje nepokretne starije osobe u inostranstvu. Obezbijeđeni stan, hrana i plata je po dogovoru. 00393492753218 (Viber).

- Potreban radnik na farmi muznih krava. Posao na muži. Potrebno radno iskustvo na istim. Tel. 062 140 388.

- Tražim ozbiljnu ženu, po mogućnosti Boljakov i Buča Potok, za pomoć u kući. Tel. 033 978 819, 061 254 821.

- Tražim radnika za rad na recepciji, može i student uz dogovor, Hostel Gonzo, Sarajevo, Gatačka br. 33. Tel. 061 133 176.

- Potrebni radnici u autopraonici i poznavanje radova u vulkanizerskoj radnji s iskustvom. Tel. 063 344 236.

RAZNO prodaja, potražnja...

- Muškarac musliman iz okoline Tuzle, strani penzioner ovim putem želi upoznati iskrenu ženu za druženje starosne dobi od 60 do 70.godina. Tel. 066 542 149

- Tražim pouzdanu i vrijednu ženu za njegu manje pokretne osobe i održavanje domaćinstva, koja bi bila spremna raditi u Zagrebu, u prijatnom ambijentu, uz cjelodnevni rad sa dogovorenim slobodnim vremenom! Prednost imaju osobe sa iskustvom u radu sa m. Tel. 061 348 351

- Kosim bašče, kopam, šišam žive ograde, orezujem voće, sređujem oko vikendica, radim i druge poslove. Tel. 062 893 967.

- Prodajem dječiji krevet.Tel:033 446 170;062 321 441.

- Kupujem knjigu Prevladavanje Karme autora Keitha Sherwooda. Tel. 061 381 102.

- Kupujem knjigu Druga Stvarnost autora Samira Adanalića. Tel. 061 381 102.

- Kupujem knjigu Samanske Terapije autora Ratomira Vučkovića. Tel. 061 381 102.

- Prodajem knjige, medicinske enciklopedije, prodajem anatomski atlas, geografski atlas svijeta i 100 knjiga zbirka poezije i drugih knjiga života. Tel. 062 122 005.

- Prodajem Braun mrežice i el. aparate za brijanje. Tel. 066 878 542.

- Prodaja mrki ugalj banovićki lignit 210 KM, kameni ugalj orah 230 KM, do isteka zaliha. Tel. 062 435 019.

- Prodajem drva za potpalu, mješavina, 50 KM-1m3. Tel. 033 638 459. Zvati 20-24 h.

- Prodajem "singer" mašinu i radioaparat Kosmaj. Tel. 062 325 360

- Prodajem nov ćilim derviš zbog selidbe 2,50 - 3,50. Tel. 062 262 734.

- Prodajem farmu koka - podni sistem u Čapljini. Tel. 036 809 009; 061 520 321.

- Prodajem nov kožni muški mantil ispod cijene + šešir poklanjam, Sarajevo. Telefon 061 218 120.

- Prodajem peć, pola struja, pola plin i ormar. Tel. 033 458 216.

USLUGE

Zanatske

- Majstor moler izvodi molerske radove povoljno i čisto. Tel. 062 358 946

- Moler - molerski radovi i lakiranje stolarije radijatora. Tel. 065 431 637

- Elektrotehničar-VKV električar. Održavanje postojećih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014.

- Molovanje stanova, kuća, poslovnih prostora, uredno ,povoljno, kvalitetno. Bez srkleta i nervoze. Nazovite da se dogovorimo. Hvala. Tel. 062 122 702.

- Dihtovanje drvene stolarije alum. lajsnama, efikasna zaštita od hladnoće, vjetra, buke, prašine, trajna garancija. Tel. 062 189 851.

- Električar-popravke i ugradnja, osigurači, bojleri, rasvjeta, peći, TA peći, utičnice, kućanski aparati, instalacije, lusteri, plafonjere, LED. Tel. 062 081 910.

- Vaha VK Vodoinstalater za sve popravke sanitarija, tuš baterije, bojleri, šolje, vodokotlići, odvodi kuhinje, kupatila, instalacije, ventili, I sl. Tel. 062 845 291.

- Ekipa majstora radi stiropor fasade, isključivo fasade. Tel. 061 270 729.

- Električar i vodoinstalater više opravke instalacija i postavljanje novih. Tel. 061 552 628.

- Radim centralno grijanje, prepravka grijanja plina, zamjena konvektora i radijatora, zamjena ventila. Tel. 062 316 826.

- Majstor zidar, tesar, keramičar, vodoinstalater, rušenje zidova, betona, unutrašnji radovi. Tel. 061 269 385.

- Vodoinstalater radi nova, adaptira stara kupatila te postavlja sve vrste sanitarija (tuš baterije, bojlere, kabine). Tel. 062 532 491.

- Majstor moler brzo, čisto, kvalitetno i povoljno radi usluge. Tel. 061 772 661.

- Građevinska firma izvodi sve vrste radova uz garanciju. Tel. 061 740 127.

- TV Led, Lcd i plazma, ovlašteni servis vrši popravak TV aparata svih marki i modela. Dolazak na adresu. Garancija. 061 145 499.

- Duga električar, servis bojlera, osigurača, ugradnja peći, el. instalacija, indikatora, interfona, prekidača, utičnica te sve vrste rasvjete. Tel. 061 265 562.

- Vodoinstalater sa 30 god. iskustva vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenje odvoda. Tel. 061 348 717.

- Električar mijenja ploče s osiguračima, vrši sve nove instalacije i popravlja kućanske aparate. Tel. 061 159 291.

- Molersko-farbarski radovi krečenje, gletovanje, lakiranje stolarije, lijepljenje stiropora, mrežice i edelpuc. Kvalitetno i povoljno. Tel. 061 518 014.

- Vada VK vodoinstalater servis bojlera, baterija, ugradnja šolja, vodokotlića, lavaboa, sudopera, instalacija, otčepljenje kanalizacija i sl. Mob. 061 132 149.

- Brze elektrousluge, indikator, plafonjere, utičnice, TA peći, Led rasvjetu, bojler, šporeti, osigurači, prekidači, lusteri. Tel. 062 316 911.

Intelektualne

- Dajem časove iz šaha na engleskom, francuskom, njemačkom i bosanskom jeziku. Tel. 062 190 615.

AUTOPREVOZ ponuda...

Usluge prevoza

- Adekvatan kombi prijevoz, selidba, prijevoz robe, odvoz šute i kabastog namještaja, čišćenje podruma i poslovnih prostora. Od 10 do 25 KM + radna snaga. Tel. 061 336 409.

- Adekvatan autoprijevoz kombi, selidbe, prijevoz namještaja, odvoz šute, starog namještaja. Tel. 061 299 095.

- Trebate kombi prevoz stvari, odvoz šute ili čišćenje podruma? Brzo, povoljno i sigurno. Tel. 062 888 707.

- Adekvatan autoprijevoz kombi ili kamion s ceradom, prijevoz, selidbe, odvoz kabastog namještaja, obezbijeđena radna snaga. Tel. 061 378 166.

Ostale usluge

- Potrebna kućna pomoćnica, plata po dogovoru. Tel. 061 308 989.

- Tražim majstora za dolazak na kućnu adresu, za popravak kompjutera. Zvati od 14 do 17 h i poslije 19.30 h. Tel. 033 842 593.

- Peremo ćilime, mokro pranje. 3.5 KM po m kvadratnom. Garancija kvaliteta 23 g. iskustva. Dolazimo po ćilime. Tel. 659 250, 061 704 745, 062 213 732.

- Zubne proteze, izrada u toku dana, popravka, podlaganje, poliranje, dodatak zuba. Radimo i vikendom. Tel. 061 141 544.

- Usluge fotografisanja vjenčanja. Vrlo povoljno. Tel. 061 520 326.

- Siječemo, uklanjamo i odvozimo velika i mala stabla. Tel. 061 799 047.

- Žena šezdesetih godina traži da njeguje starije osobe i ako treba ispomoć u kući. Tel. 060 3026 668.