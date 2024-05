Čamdžić: Ne znam zašto Bećirović 18 sati prije sjednice gasi požar benzinom

Zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirsad Čamdžić komentarisao je pismo predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića u kojem je pozvao zastupnike da ne podrže imenovanje Marina Vukoje u Ustvni sud BiH.

Čamdžić je u emisiji Plenum FTV-a kazao da pismo vidi kao dio unutrašnjeg sukoba u SDP-u.

- Cijenim Bećirovića i poštujem, ne znam samo zašto se 18 ili 19 sati prije same sjednice odlučio izaći s ovim i gasiti požar benzinom. Mislim da to nije usmjereno na sutrašnju sjednicu, ne bih sad da komentiram kao koalicioni partner, ali sasvim je izvjesno i običnom laiku koji površno prati, da se radi o obračunu unutar SDP-a - kazao je.

Ističe da Bećirović nije naveo argumente koji ga mogu ubijediti u suprotno te podsjetio da ovaj proces traje dvije godine.

- Denis je vec dugo na čelu i prati sve procese i bilo je raznih stvari i koraka i on se nije oglašavao o tome. Ovu stvar sad SDP treba riješiti unutra. Bećirović je i potpredsjednik stranke i on sad svoj autoritet zalaže i vidjet ćemo sutra ishod. Mislim da on ovdje poziva ljude iz SDP-a. Bit će problem ako Klub SDP-a posluša Denisa. Mada, moja predviđanja govore da je Klub SDP-a čvrst i da će se završiti drugačije nego što Bećirović pledira - istakao je.