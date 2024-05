Iz Udruženja žrtava genocida poručili: Progon Suljagića je nulta tačka tolerancije

Predsjednik Hrvatske republikanske stranke (HRS) BiH Slaven Raguž prije dvije godine podnio je krivične prijave protiv predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića i bivšeg federalnog ministra Reufa Bajrovića.

Suljagić i Bajrović su saslušani jučer, dok bi danas trebao biti saslušan Izetbegović.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida oglasilo se pismom u kojem su izrazili podršku Suljagiću.

- U ratu su u svim okupiranim opštinama pobili svakog Bošnjaka čije je obrazovanje prelazilo nivo srednje škole, svakog privrednika. Nakon što su obezglavili narod i taj narod strpali u logore, rijetki su ostali pri zdravoj pameti. Bili su u šoku jedan period dok je Haški tribunal imao kontrolu, a onda su preko Tegeltije vratili kontrolu. Jednom je pokojni Slavko Jovičić rekao: 'Kad hoćete i dobit ćete'", navodi se u saopćenju.

Kako dodaju, potpuna kontrola pravosudnog sistema, hapšenje i progon svakog iole uglednog Bošnjaka postala je svakodnevnica.

- Progon direktora Memorijalnog centra Potočari je nulta tačka tolerancije. To mora znati i tužilac koji je sebi uzeo za pravo da u stoskoku preskoči sve brutalne prijetnje kojima su izložene majke, čak i pokušaji ubistva majki i svih Bošnjaka, napadi na povratnike sa teškim posljedicama, ubistva. Sve to je valjda normalno preskočiti i doći do direktora Memorijalnog centra Potočari. Ovog puta neće moći! Obustavite progon direkora memorijalnog centra Potočari!

Sram vas bilo! - saopćeno je iz ovog udruženja.