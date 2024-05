Karamatić pitao Nikšića: Da li u FUP-u moraju biti osumnjičeni za najteža krivična djela, samo da tu nisu Hrvati?

Zastupnik HSS-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mario Karamatić obratio se na sjednici tokom poslaničkog sata.

On je upitao premijera FBiH Nermina Nikšića vezano za imenovanje v.d. direktora FUP-a Vahidina Munjića.

- Iako Zakon o unutrašnjim poslovima jasno kaže ako je ministar Bošnjak, onda direktor FUP-a ne može biti Bošnjak. Od 2019. do današnjeg dana su obojica su bili Bošnjaci. Činjenica da je Nezavisni odbor proveo konkursnu proceduru, a Zakon nalaže Vladi da imenuje, a ne mora čak ni prvorangiranog u skladu sa Zakonom. To i dalje nije urađeno. V.d. se može imenovati na maksimalno tri mjeseca, a Vahidin Munjić je v.d. već godinu dana. Oni su to prebrodili tako što ga nisu imenovali kao v.d., nego mu je dodijelila Rješenje o davanju ovlasti što pravno ne postoji - rekao je Karamatić.

Podsjetio je da je Tužilaštvo BiH donijelo naredbu o provođenju istrage protiv Vahidina Munjića, Mustafe Selmanovića i tri pripadnika FUP-a.

- Vlada FBiH je nakon toga mu ponovo donijela rješenja. On je osumnjičen za najteža krivična djela, ne tvrdim da je kriv, to će Tužilaštvo i Sud utvrditi. Ne radi se o tome da je neko posadio deset struka marihuane, nego da ima ozbiljne veze sa jednim od najvećih narkokartela, iako takvi ljudi ne smiju biti blizu istraga. Pitam premijera da li to mora biti baš tako, radili se to da ljudi budu u represivnom aparatu da su osumnjičeni za najteža koruptivna djela, a samo da nisu Hrvati - upitao je Karamatić.