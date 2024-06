Vukanović opleo po Desingerici: Dolazi neki luđak i udara ih papučom u glavu

Nebojša Vukanović, lider Liste za Pravdu i red, govorio je o glasno je diskutovao u NSRS na tački Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2023. godinu.

Rekao je da je odrastao uz televizijski obrazovni program “Opstanak” kakvog danas na javnom servisu RS nema. Najupečatljiviji ipak bio je govor o pop kulturi tinejdžera koji odrastaju uz izvođače poput Desingerice.

- Šta danas gledaju, dolazi neki ludak i udara ih papučom u glavu, to je hit, oni veseli aaaaa, udri. To treba ljudi uhapsiti, to treba zabraniti, to su traume. Šta dijete zna od 15 godina, udara jednoga "oću i ja, ‘ajde tamo, malo popio, ovaj uzima droge… To je šizofrenija.

Nedavno javni servis prenosi ono ludilo Evrovizija. Sodoma i gomora. Ono treba zabraniti. Sve moguće vrste devijacija, truju ovu djecu. U devet sati, gledamo, prepao se ja, ovoliki đavolji rogovi, zube stavila, ne znaš je li muško ili žensko, gaćice, u devet sati. Uništismo omladinu s tim bolesnim sadržajem - komentarisao je Vukanović.