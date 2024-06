Pogledajte kako izgleda gradilište od 200 miliona KM na ulazu u Sarajevo

Centar se nalazi u Lepenici, općina Kiseljak i predstavlja najveću investiciju kompanije Lidl u Bosni i Hercegovini do sada. Gradilište se nalazi odmah ispod autoputa na nekoliko minuta vožnje od Sarajeva.

Novi logistički centar će poslužiti kao ključni korak za Lidlov ulazak na bh. tržište, omogućujući kompaniji da primijeni iskustvo stečeno na globalnom nivou.

Skladište će biti izgrađeno prema najmodernijim tehnološkim standardima, prilagođeno za efikasno poslovanje velikog obima i karakterizirat će ga primjena specijaliziranih mašina, sistema automatizacije i logističke opreme usmjerenih na optimizaciju operacija.

Planirani rok završetka radova je decembar 2025. godine. S obzirom na to da će do tada biti završena i izgradnja niza prodajnih objekata, odnosno marketa, moguće je da do konačnog otvaranja prvih radnji njemačkog lanca u BiH dođe 2026. godine, saznaje BiznisInfo.ba.