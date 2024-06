FHMZBiH: U prvoj sedmici juna nestabilno vrijeme, od 6. juna stabilizacija vremenskih prilika

Nestabilno vrijeme karakterisalo je veći dio maja. Iako već osamnaest dana zaredom u Bosni i Hercegovini je izmjereno bar malo kiše, ukupne sume padavina u većini krajeva su ipak ispod prosječnih za ovo doba godine.

Slične vremenske prilike očekuju se i u prvoj sedmici juna. Preovladaveće nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pojava grada nije isključena, naročito u sjevernim područjima zemlje.

U subotu, 1. juna izgledno je nešto stabilnije vrijeme, kada se lokalne nestabilnosti prognoziraju samo na jugu Hercegovine u prijepodnevnim satima.

Temperature zraka u granicama prosječnih. Minimalne temperature zraka varirat će između 10°C i 15°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 17°C. Najviše dnevne temperature u između 22°C i 28°C. Od utorka (04.06.) maksimalne temperature do 25 °C.

U periodu od 6. do 13. juna prema trenutnim sinoptičikm materijalima očekuje se stabilizacija vremenskih prilika. Stabilizacija vremenskih prilika usloviće i porast temperature zraka.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 15°C i 20°C, u Hercegovini do 22°C. Najviša dnevna temperatura od 26°C do 31°C, na sjeveru i jugu zemlje do 34°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.