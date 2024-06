Konferencija „Medij kao komunikator ekonomskih politika“: Privrednici da prestanu bježati od kamera

Uloga medija u prezentiranju, izvještavanju, komuniciranju i približavanju ekonomskih politika javnosti je neophodna i veoma bitna, istaknuto je jučer u Sarajevu na konferenciji pod nazivom "Mediji kao komunikator ekonomskih politika".

„Izvorno domaće“

Konferenciju je organizirala Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH (P/G komora FBiH), a obuhvatila je tri centralne teme u sklopu tri panela - strateško komuniciranje ekonomskih politika, realni sektor u medijskom labirintu, te potrošački etnocentrizam i mediji.

Privredna komora FBiH, kako je rekao njen potpredsjednik Marko Šantić, prvi put organizira takav događaj gdje su na jednom mjestu pokušali okupiti vladin i realni sektor, medije i Komoru.

- Ono što je, prema mom mišljenju, jedna boljka domaće privrede jeste da malo promoviramo domaće proizvode. Imamo veoma kvalitetnih domaćih proizvoda, a njihova preferencija na domaćem tržištu još nije na razini koja bi mogla zadovoljavati - rekao je Šantić.

Dodao je da nastoje doprinijeti takvim promocijama, a radit će to i ubuduće kroz predstojeću kampanju i dodjelu znakova kao što su „Izvorno domaće“ i "BH kvaliteta“ koje su zaštitili u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH.

Loša komunikacija

Urednik i novinar „Dnevnog avaza“ Danijal Hadžović, koji je bio jedan od panelista, istakao je da je veliki problem što između realnog sektora i medija u BiH često dolazi do šuma u komunikaciji.

- Ako pogledate SAD i to kakav tretman imaju poduzetnici u toj zemlji, ljudi poput Džefa Bezosa (Jeff Bezos), Ilona Maska (Elon Musk) ili Bila Gejtsa (Bill Gates) su najveće zvijezde u tom društvu, rame u rame s holivudskim zvijezdama. S druge strane, recite mi jednog poduzetnika u našoj zemlji da se može smatrati popularnom javnom ličnošću? Jednostavno, ekonomija u našoj javnosti nema ni približno mjesto kakvo zaslužuje. Djelimično je za to krivo stanovništvo koje je poprilično nezainteresirano za ekonomske teme, dijelom su, dakako, krivi i mediji koji ne čine dovoljno na popularizaciji takvih tema, no velikim dijelom je odgovorna i poslovna zajednica koja uporno bježi od medija i javnog angažmana - smatra Hadžović.

Prvo kvalitet

Na konferenciji je bilo riječi i o brendiranju domaćih proizvoda. Potpredsjednik za razvoj proizvoda, brendova i marketing u „AS Holdingu“ Edhem Numić rekao je da sam kriterij „domaći proizvod“ ne prodaje neki proizvod, nego da se prvo mora raditi na kvalitetu proizvoda.

- To je ono osnovno i kada radimo velike projekte, pogotovo u „AS Holdingu“, koji ima 25 do 30 brendova u naših 20-ak firmi, najprije radimo na kvalitetu proizvoda. Kada proizvod zadovoljava kvalitetom i cijenom, onda se ljudi odlučuju za domaći proizvod. U radu s medijima pokušavamo da skrenemo pažnju, prije svega, ka našim kvalitetnim proizvodima i različitim temama - dodao je Numić.