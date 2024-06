Anel Kljako će uskoro imati priliku u SIPA-i da objasni Sky poruke članova narkokartela

Vijećnik u Gradu Mostaru i kradljivac glasova Anel Kljako će uskoro u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) trebati da pojasni komunikaciju sa članovima narkokartela "Tito i Dino", kao i da tužiocima pojasni ko je to prljave poslove odrađivao za mafiju te da da li je za to obilato nagrađivan narkonovcem.

Anel Kljako se spominje u Sky aplikaciji na način da je osumnjičeni u akciji „Crna kravata 2“ Haris Behram, koji je naveden kao član narkokartela, bio na vezi i sa vođom narkokartela Edinom Gačaninom Tito i braćom Kljako – Nerminom i Anelom.

"Voljan je sjesti s tobom"

- Uzeo sam najvažnijeg čovjeka Hercegovine za Fahrudina Radončića, ministra sigurnosti BiH, a to je Nermin Kljako, brat od onog momka (Anel Kljako, op.a.) što je savjetnik Fahrudina Radončića. On je glavni za SBB i njegovu stranku koja će, kada on pređe kod nas, doživjeti nokaut. On je, braco, skupa roba jer ima konekcije po čitavoj BiH i može nam u svakom gradu naći ljude, a u Sarajevu ima jednog od glavnih ljudi iz CIK-a. Ja ću i dalje s bratom Nerminom i Anelom pravit' teren. Za SBB i SDA. Kad ovo malo prođe. Što ćemo kasnije mi uzeti – pisao je Behram Titu.