Divljanje na tržištu nekretnina ne prestaje: "Stan na dan" napravio haos

Dok brojni građani zbog abnormalno visokih cijena kvadrata nisu u prilici osigurati krov nad glavom, dotle je značajan broj onih koji zbog divljanja na tržištu nekretnina ne mogu osigurati ni stan u najam.



Pogotovo je to izraženo usljed svojevrsnog fenomena „stan na dan“, pa je do stana pod kiriju sve teže doći i po pristojnoj cijeni.

Unosan biznis

Da je iznajmljivanje po principu „stan na dan“ napravilo nered na tržištu, potvrđuje nam i Spaho Ljajić, stručnjak za nekretnine, koji ističe kako to sve više postaje unosan biznis.

- To je, između ostalog, i jedan od razloga zbog kojeg ne padaju cijene nekretnina, jer se ljudi sve više okreću tom biznisu. Kupe stan i onda ga tako iznajmljuju putem raznih oglašivača. To je naročito isplativo u gradovima poput Sarajeva, Mostara i Banje Luke, s obzirom na to da su to turistička mjesta - objašnjava nam on.

Zbog dobre i brze zarade, kako kaže, brojni iznajmljivači stanova su se iz dugoročnog najma okrenuli u kratkoročni. Poznati su slučajevi da stanodavci izdaju stanove do 1. juna, pa je tokom ljetne sezone posebno teško naći stan na duži period.

- Jedan od razloga za to je što tada dolazi naša dijaspora koja je kupila stanove, a do tog perioda obično gledaju da ih iznajme studentima - kaže nam Ljajić.

Naglašava da je cijena najma u posljednjih dvije, tri godine značajno porasla i do 50 posto.

- Svojevremeno su studenti unajmljivali pristojne, dvosobne stanove za 400 do 500 maraka u centru Sarajeva, računajući i do Čengić-Vile, a sada, nerijetko, takvi stanovi se izdaju i do 1.000 KM, pa su studenti prisiljeni da se organiziraju na način da najmanje njih troje uzmu takav stan kako bi podijelili troškove - govori Ljajić.

Nema prijave

Do stana na duži period teško je doći i u najvećem gradu na Neretvi, a, s druge strane, dnevni najam stanova problem je i turističkim zajednicama zbog neprijavljivanja gostiju i neregistracije takvih objekata.

- S jedne strane, neophodno je pojačati inspekcijske službe, ali se isto tako mora pronaći model djelovanja, jer inspekcija ne može ući u objekt koji nije prijavljen pa i tu treba pronaći neko zakonsko rješenje - kaže nam Anđelko Maslać, v. d. direktora Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Novčane kazne

Republička uprava za inspekcijske poslove RS u proteklom je mjesecu izvršila 233 kontrole s ciljem suzbijanja obavljanja neregistrirane djelatnosti pružanja usluga smještaja po principu „stan na dan“ i izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od 30.200 KM.