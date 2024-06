Dodik: RS ima pravo na odluku o mirnom razdruživanju, sporazum do kraja juna

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da "RS ima pravo na odluku o mirnom razdruživanju, jer je u BiH unijela svoju teritoriju, nadležnosti i samostalnost".

Dodik je rekao da će do kraja juna RS "Federaciji BiH ponuditi sporazum o mirnom razdruživanju, koji će sadržavati i analitički dio o ugrožavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma". On je kazao da je "Vlada RS danas donijela odluku da imenuje Radnu grupu za izradu sporazuma o mirnom razdruživanju sa FBiH, rekavši da RS ima pravo na tu inicijativu koja je zasnovana na Ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu".

- Mi smo rekli da ćemo do 30. juna to uraditi i uradit ćemo. Do kraja juna mi ćemo napraviti analizu kraha Dejtonskog sporazuma koji je ostao samo u segmentima. Mnoge stvari nisu ustavne u ovoj zemlji i reći ćemo da mi ne možemo da ostanemo u toj zajednici u koju smo ranije unijeli svoju teritoriju, svoju nadležnost i samostalnost. Imamo pravo na to, bez obzira što Amerikanci izmišljaju i misle da ih se neko boji. Nisu oni bezopasan protivnik, znaju oni svašta uraditi, ali to ne znači da su u pravu - rekao je Dodik.

Dodik je kazao da je RS "u sastav BiH ušla kao nezavisna teritorija koja je imala sva obilježja države".

- Ovi principi iz Ženeve i Njujorka su rekli da je RS faktor i subjekt i strana Dejtonskog mirovnog sporazuma. RS je zadržana kao strana koja može zajedno sa FBiH da čak mijenja Dejtonski sporazum i nijedna druga struktura to ne može - rekao je Dodik, prenosi RTRS.