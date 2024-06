Reisul-ulema Kavazović: Snažno pozivamo na sjećanje i komemoriranje svih stradalih ljudi u BiH

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović danas je pozvao na sjećanje i komemoriranje svih stradalih ljudi u našoj zemlji i jedinstvo u zalaganju za mir i dostojanstvo.



Naime, reisul-ulema Kavazović prisustvovao je otvorenju šehidskog spomen-obilježja Bijeli Potok u Zvorniku, gdje se i prigodno obratio.

- Prije više od trideset godina, Zvornik je bio grad užasa. U njemu su pomahnitale sile mraka, nadahnute zloduhom, izvršile planski i organiziran stravičan zločin, nepojmljiv ljudskom umu i srcu. Danas se sjećamo ubijenih očeva i majki, braće i sestara, naše djece. Njima smo podigli ovaj spomenik. Danas se sjećamo njih. Zastrašujuće je to što smo vidjeli i iskusili u našim životima. Vidjeli smo da mržnja može da nadvlada vjeru, da služi kao lažna duhovna hrana, pomoću koje ljudi mogu da žive izvjesno vrijeme. Snaga mržnje je razarajuća. Za razliku od istinske vjere, ona uništava sve pred sobom - kazao je reisul-ulema.

Dodao je da „smo mi odabrali snagu vjere i istine, svjesni Allahovih riječi: Nisu isto dobro i zlo“.

- To je suštinska razlika između njih i nas: koja nas odjeljuje od zločina i zločinaca; to je pravi put kojega slijedimo u našim životima. Danas se prisjećamo zla vremena i zlih ljudi, koji su unakazili sliku po kojoj su stvoreni ljudi i koji su izdali i iznevjerili univerzalne i ljudske vrijednosti. Koji su pogazili i vjeru koju su morali štititi! A trebali su voditi svoj narod putevima milosrđa i zajedništva. Umjesto toga, pokazali su i utrli put neprijateljstva, potičući nasilje, okrećući čovjeka protiv čovjeka, komšije i prijatelja - izjavio je on.

Naglasio je da danas prema rodbini i porodicama stradalih iskazujemo veliko poštovanje i zahvalnost što su ostali dostojanstveni u svom bolu i što nisu posegnuli za revanšizmom.