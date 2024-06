U BiH danas nestabilno vrijeme: Razvedravanje u drugom dijelu dana

U Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno su mogući jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, ponegdje i gradom.

U drugom dijelu dana padavine postepeno prestaju uz djelimično razvedravanje.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Tokom poslijepodneva padavina prestaju, a razvedravanje prema kraju dana. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 23 °C.