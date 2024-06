Peulić i ostali: Vidio izvođenja civila i pretrese u Kotor-Varoši

Na suđenju za zločine na području Kotor-Varoši, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine Nenad Stevandić ispričao je da je vidio izvođenje civila i pretresanje kuća.

Pripadnik Rezervnog sastava

Stevandić je ispričao da je, kao pripadnik Rezervnog sastava državne službe bezbjednosti, u koloni od deset vozila išao u Kotor-Varoš u junu 1992., zbog informacija da se “očekuje pokolj”. Njega je, kako je rekao, dočekao izvjesni Pejić – kojem se ne sjeća imena – a koji je bio u državnoj službi bezbjednosti i koji ga je upozorio na moguće sukobe, piše detektor.ba.



- Ja sam provukao živu glavu iz zasjede gdje je izranjavan i optuženi Slobodan Župljanin kojeg sam lično izbacio iz tog auta krvavog i ubacio u drugo da ga vode u Banjaluku - kazao je on.

Odgovarajući na pitanja tužioca Mersudina Pružana, svjedok je rekao da je bio naoružan i u uniformi, te da su taj dan imali identične oznake zbog prepoznavanja, jer je bilo puno formacija. Nakon kraćeg obilaska opštine, kazao je da se vratio u stanicu.

- Tokom pola sata nisam ništa primijetio. Kasnije, poslije obilaska sam primijetio – bili su ljudi za koje se pretpostavljalo da imaju oružje i da bi to mogli upotrijebiti u smislu izazivanja ratnih ili drugih dejstava u Kotor-Varoši - ispričao je Stevandić.

Tokom obilaska komunikacije

Tokom obilaska komunikacije, Stevandić je potvrdio da je vidio izvođenje civila i pretresanje kuća i garaža. Kazao je da postoji i jedan videosnimak na kojem se vidi kako pripadnik specijalne jedinice gura civila da otvori gepek u kojem se sumnjalo da se krije oružje.

- Branio sam ga, rekao da ga ne dira… Mislim da me poslušao. Ja nisam nadležan, nije me morao poslušati, to je reakcija moja normalna - kazao je svjedok.

Rekao je da je Autonomna regija Krajina (ARK) osnovana u okviru zajednica opština kako bi se riješila vitalna pitanja funkcionisanja, te da je bio član Kriznog štaba ARK-a.

- Pošto je univerzitet trebao da bude uključen u funkcionisanje javnog života, u taj krizni štab smo imenovani ja i tadašnji rektor Kuzmanović. Bili su tu i Radoslav Brđanin, Slobodan Župljanin, Đuro Vulić, bilo je tu 15-20 ljudi, ne znam tačno - kazao je svjedok i dodao da je Brđanin bio predsjednik.

Brđanina je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio na 30 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti u BiH.

Svjedok je ispričao da je bio samo na jednom sastanku, a neki od članova nisu bili ni na jednom, i ne zna da li su postojala operativna dežurstva.

Krizni štab

Na pitanje da li su mu poznate odluke Kriznog štaba vezane za iseljavanje nesrpskog stanovništva, Stevandić je negirao.

- Nikad po mom saznanju nijedan organ, ni Krizni štab, ni opštinski, nisu donosili odluke da se iseljava bilo koje stanovništvo - odgovorio je svjedok.

Tužilac je predočio videosnimak ulaska Specijalnog odreda u Kotor-Varoš od 11. juna 1992. godine na kojem se svjedok Stevandić prepoznao nekoliko puta. Osim sebe, on je identifikovao Ljubana Ećima i Nenada Kajkuta.

- Zbog ovih snimaka i komentara, mojoj porodici su prijetili da će ih neko pobiti. Ako je ovo dio toga, reći ću vam da mi se to gadi. Radi toga moja porodica dobija prijetnje, radi spinovanja i izmišljanja I dovođenja mene s bilo kakvim nečovječnostima - kazao je Stevandić.

On je gledajući snimak kazao da je vjerovatno došlo do ubistva nekoga i da su se zbog toga raspoređivali da osiguraju teren. Nakon nekoliko prigovora na relevantnost i zakonitost pribavljanja dokaza, Odbrane su kazale da sumnjaju u motiv pozivanja svjedoka na svjedočenje.

- Ovo je targetiranje zato što sam predsjednik Skupštine i ovo je dio udruženog zločinačkog poduhvata da nas pokušate kriminalizovati - kazao je Stevandić tokom gledanja videosnimka.

Za progon na području Kotor-Varoši – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad – sudi se Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Manojlu Tepiću, Janku Triviću i Nedeljku Đekanoviću.

Komandant Treće taktičke grupe

Prema optužnici, Peulić je bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske, Župljanin komandant Drugog bataljona 22. brigade, Trivić komandant te brigade, Tepić komandant Teritorijalne odbrane Kotor-Varoš, a Đekanović predsjednik Opštine.

Odbrane su uložile i prigovore relevantnosti na Stevandićevo saslušanje.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Vesna Jasenković odbila je da se u sudnici pusti videosnimak na kojem se vidi ranjavanje Župljanjina, navodeći da niko ne spori ranjavanje niti prisustvo optuženog.