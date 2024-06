Bošnjaci idu ka potpunoj katastrofi: Bruka u Srebrenici

Bosna i Hercegovina je prije nekoliko dana slavila veliku moralnu, ali i političku pobjedu kada je usvojena Rezolucija o genocidu u Srebrenici.



Ipak, Bošnjaci nastavljaju sa svojom politikom, sličnom onoj kada krava da puno mlijeka, pa onda sve prolije, a lične sujete, gramzivost i nezrelost ponovo se prelamaju upravo preko Srebrenice, garantirajući jedino da ćemo u konačnici svi izaći kao gubitnici.

Psovke i prijetnje

Tako na poziciju načelnika Srebrenice kidišu čak trojica Bošnjaka, Hamdija Fejzić - kao kandidat SDA, Muhamed Avdić - kao zajednički kandidat NiP-a, SDP-a i stranke Naprijed, dok SBiH ima svog kandidata - Faruka Đozića.

Fejzića je podržao bivši načelnik Srebrenice i sadašnji potpredsjednik RS Ćamil Duraković, dok su protiv njegove kandidature oštro istupili Avdić, kao i direktor Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari Emir Suljagić, koji je Fejzića nazvao „najvećom štetočinom koja je - s Alijom Tabakovićem - pogodila Srebrenicu“.

Nije stalo na tome, pa je Suljagić otkrio i da je Fejzića prijavio nadležnim policijskim organima zbog prijetnji koje mu je upućivao te da mu je, kako su nadležni zabilježili, osim psovki, poručio i „gdje se nalaziš sad, da dođem da te odradim“.

Da stvar bude gora, osim toga što je istaknut kao kandidat SDA za načelnika Srebrenice, Fejzić je i predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra koji vodi Suljagić.

Potpuni haos

Tako Bošnjaci, nekoliko mjeseci pred izbore, javno demonstriraju potpuni haos u svojoj, vjerovatno najvažnijoj, instituciji - Memorijalnom centru, te po pitanju lokalnih izbora klize ka sigurnom porazu.

Naime, nakon usvajanja novog Zakona o prebivalištu, Bošnjaci iz Srebrenice koji nisu više nastanjeni u ovoj općini izgubili su mogućnost da se u masovnijem broju registriraju tu i glasaju na izborima, što je vodilo ka dvostrukoj pobjedi osvjedočenog srpskog nacionaliste Mladena Grujičića 2016. i 2020. godine.

Činjenica da je u međuvremenu Grujičić pao u nemilost SNSD-a te da je i pored toga najavio da će ići kao nezavisni kandidat, donekle je probudila nadu da bi ova srpska razjedinjenost mogla vratiti Bošnjaka na čelo općine. Ipak, kandidatura više od jednog bošnjačkog predstavnika znači da nema potrebe da Bošnjaci uopće izlaze na izbore za načelnika. Naime, poraz je svima zagarantiran.

A Dodik i Grujičić, koji najavljuju promjenu imena Srebrenice, mogu zadovoljno trljati ruke.

SDA „patriotizam“

Ovakvi potezi govore mnogo i o politici današnje Bakirove SDA koja, dok istovremeno sve svoje neistomišljenike proglašava izdajnicima, poziva i na bošnjačko jedinstvo. To jedinstvo i patriotizam dokazuju tako što potkopavaju zajedničke kandidature u onim općinama gdje su one nužne, od Velike Kladuše, gdje sabotiraju kandidaturu Amira Purića iz NS-a kao jedinstvenog kandidata protiv Laburista ratnog zločinca Fikreta Abdića, do, što je posebno bolno i sramotno, Srebrenice u kojoj Bošnjake vode u siguran poraz.