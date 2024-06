Za dvije godine političari na aviokarte potrošili skoro 7 miliona KM

Samo za posljednje dvije godine, troškovi za aviokarte su iznosili blizu 7 miliona maraka. Dok su u prošloj godini bili za oko 20 posto veći u odnosu na godinu ranije. Gdje lete bh. političari i po kojoj cijeni?

U državi u kojoj je više gladnih nego sitih, gdje je i rast minimalne plaće sporan, a penzije se povećavaju za svega koju marku, najviše je letača, izvještava BHRT.

Na to ukazuje revizorski izvještaj institucija BiH koji se bavio nabavkom aviokarata. Zanimljivo je da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH, kome je najveća zadaća putovati, na trećem mjestu, dok najviše putuju zaposleni u Ministarstvu odbrane BiH. Putovalo se širom svijeta, ali najviše u Brisel, Luksemburg i Beč i karte su se nabavljale najčešće pred polazak, zbog čega su dosegle cijene do 2.000 maraka. Upravo na to su najviše ukazali revizori – da su se aviokarte često nabavljale pred samo putovanje, što ne osigurava ekonomično korištenje javnih sredstava.