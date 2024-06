Vlada SBK-a usvojila plan aktivnosti i financijski plan za Prokoško jezero

Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je na sjednici u četvrtak u Travniku Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan aktivnosti Poslovne jedinice Spomenik prirode "Prokoško jezero" za 2024. godinu i plan financiranja za ovu godinu.

Nastavak je to, kazao je resorni ministar prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Amir Šečibović, ozbiljne priče oko jezera koje smatraju biserom Središnje Bosne.

- Mogu reći da smo sad zadovoljni. Poduzeće "Ščona" koje je dobilo jezero na upravljanje se dosta uozbiljilo. Usvojili smo plan upravljanja, zajedno sa višim razinama vlasti. Vidjeli ste da su oni danas prezentirali plan aktivnosti koji se odnose na sve sfere - od turizma do financijske konstrukcije, tako da je ovo već na jedan način ozbiljna priča. Mi ćemo već na sljedećoj Vladi izdvojiti značajna sredstva za Prokoško jezero, kako bismo poklopili ovu financijsku konstrukciju. Ono što ćemo očekivati s druge strane je da uzvrate radom - kazao je Šečibović.

Turizam

Kad je u pitanju turistički aspekt, ministar navodi da je situacija odlična.

- Činjenica je da je sve više posjetitelja, koji sad imaju priliku pogledati tritona, tamo imaju ljudi u bazenu koji održavaju i prate i u svakom trenutku posjetiteljima mogu pokazati tritona. Već je to postala atrakcija. Pristupni put je nešto što se sigurno treba uraditi što prije, da bi jezero bilo posjećeno puno više i puno značajnije. Ako pogledamo broj posjeta ne možemo biti nezadovoljni, no samom putnom komunikacijom napravili bismo pravu priču - naglasio je on.

Preduvjet svega bio je zaustaviti bespravnu gradnju što je, navodi ministar, na kraju i učinjeno.

Bespravna gradnja

- Bespravnu gradnju smo zaustavili. Dvije godine aktivno smo radili sa inspektorima, imali smo puno problema i puno kaznenih naloga, puno suda. U jednom trenutku s lokalnom zajednicom bespravna gradnja je zaustavljena. Bilo je onih koji su bili spremni nastaviti radove i pored kaznenog naloga, pa smo išli na intervenciju policije i dali smo do znanja da se ne može nelegalno graditi. Mogu reći da sam danas optimist kad je u pitanju Prokoško jezero. Naravno da se Vlada i više razine vlasti moraju uključiti aktivnije i financijski. S federalne razine imamo obećanje da će biti znatna podrška, mi s kantonalne razine ćemo sigurno podržati kao nikad dosad i svi zajedno ćemo pratiti što radi upravitelj - rekao je Šečibović i najavio izmjene prostornog plana za područje jezera.

- Još jedna zanimljiva stvar je da idemo u izmjenu prostornog plana, točnije prostorni plan s posebnim obilježjem za Prokoško jezero. To će raditi ministarstvo. Koštat će oko 100.000 KM ali nam je neophodan, jer će biti osobna karta i pokazatelj svima što se može graditi, kako se može graditi i kako to može izgledati - rekao je Šečibović za kraj.