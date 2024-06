U slučaju prenošenja nedozvoljenih proizvoda: Drakonske kazne na granici s Hrvatskom

Kada je prije dvije godine državljanka BiH prešla granicu s Republikom Hrvatskom na GP Izačić - Ličko Petrovo Selo, nije ni slutila da će joj deset pašteta koje je imala u svom prtljagu prisjesti.



Budući da se oglušila na stroge propise o tome šta se smije unijeti u susjednu zemlju, odnosno Evropsku uniju, platila je kaznu, kako se iznosilo tada, od čak 780 KM!

Tri kutije

Nemali broj naših građana je zbog nepoznavanja tih propisa morao platiti rigorozne kazne, pa i za samo tri kutije cigareta, a ta carinska pravila i dalje stvaraju nedoumice kod brojnih građana BiH.

Šta se smije prenijeti preko granice, može se saznati na oficijelnim internet-stranicama Carinske uprave Hrvatske, ali i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Iz UIOBiH građanima posebno skreću pažnju na to pred sezonu godišnjih odmora, budući da su iznosi kazni za one koji se ogluše na stroge propise vrtoglavi i kreću se od 800 do 25.000 KM.

Tako u susjednu zemlju građani ne smiju unijeti više od dvije kutije cigareta, ali ni, naprimjer, sendvič s mesnim nareskom i jogurt, jer unos mesnih i mliječnih proizvoda nije dopušten. Zabranjen je unos i čokolade i slatkiša koji imaju više od 50 posto prerađenih mliječnih i proizvoda od jaja! Bez ograničenja je moguće unijeti hljeb, kolače, dvopek i slične proizvode, ali koji imaju manje od 20 posto prerađenih mliječnih i proizvoda od jaja.

Mlijeko u prahu

Prevedeno, mora se voditi računa o tome koji je udio mlijeka i jaja u tim proizvodima. S druge strane, moguće je prenijeti mlijeko u prahu i hranu za dojenčad, kao i posebnu hranu koja se koristi iz medicinskih razloga, i to u količini od dva kilograma po osobi.

Prelazak u Crnu Goru

U Crnu Goru je dozvoljen unos 200 cigareta ili 50 cigara, litar žestokog alkoholnog pića, dva litra vina, svježe voće i povrće, ukupne težine do 5 kilograma, razumna količina lijekova za ličnu upotrebu, proizvodi za ishranu djece, dijetetska hrana koja se koristi iz medicinskih razloga...

Dozvoljen je unos lijekova za ličnu upotrebu, ali uz propisanu terapiju, s detaljnim informacijama o bolesti u nalazu.