Pandurević: Iza Dodika neće ništa ostati, dobro da nije proglasio svoj rođendan za dan RS

Aleksandra Pandurević, članica Predsjedništva SDS, ironično je prokomentarisala Dodikovo "odricanje 9. januara".

Kazala je kako RS može reći da je "dobro prošla", jer Dodik nije predložio 12. mart, svoj rođendan, za dan RS.

- Odustajanje od 9. januara je povlačenje pred strancima, možda u znak zahvalnosti što su udarili na SDS - tvrdi Pandurević za Srpskainfo".



Ona je istakla kako "iza Milorada Dodika ništa neće ostati".

- Glavna poruka njegove politike jeste prekrajanje istorije kako bi izgledalo da RS postoji od njegovog dolaska na vlast. Ukinuli su nam grb, zastavu, himnu, a on je to prihvatio i sproveo. Kao što Bošnjaci mašu svojim zastavama sa ljiljanima, koje je Ustavni sud BiH osporio, ni nama niko nije mogao zabraniti da ne skinemo dvoglavog orla sa zidova institucija i iz kabineta, i da intoniramo svuda himnu Bože pravde koja se danas čuje samo na skupovima SDS koji takođe pokušavaju zabraniti.

Dodik je sve to prihvatio, a sada se odriče i 9. januara. Dan RS nije pitanje volje i odluke jednog čovjeka, makar to bio i Dodik. Dan RS je volja naroda, a ovo što on radi je izdaja - rekla je Pandurević.