Čelnici Saveza u utorak s Kolegijem Vlade FBiH: Trinaesta penzija ili protesti

Dok u Savezu udruženja penzionera i umirovljenika pozdravljaju zaključak Federalne vlade u pravcu formiranja vijeća penzionera BiH, što je i bio njihov zahtjev, dotle u toj krovnoj penzionerskoj organizaciji nestrpljivo čekaju odgovore u vezi s isplatom svojevrsne 13. penzije.



Rast plaća

Zapravo, radi se o jednokratnoj novčanoj pomoći, što je njihov prioritetan zahtjev, a, uz to, penzioneri su zatražili i izmjene i dopune Zakona o PIO, po kojima bi se penzije ubuduće usklađivale prema rastu plaća i cijena.

Penzioneri su urgenciju federalnom premijeru Nerminu Nikšiću i ministru za finansije FBiH Toniju Kraljeviću adresirali još 21. maja, a kakvo će biti raspoloženje nadležnih prema njihovim zahtjevima, mogli bi saznati naredne sedmice.

Kako nam je rekao Ivo Kožul, predsjednik Saveza umirovljenika FBiH, sastanak s Kolegijem Vlade FBiH zakazan je za 11. juni.

- Čekali smo dugo taj sastanak i nadamo se da ćemo naći zajednički jezik. Ono što mi tražimo i želimo jeste da se ovoj najzapuštenijoj populaciji, tj. umirovljenicima, omogući da prežive ovaj period. Jasno nam je da su zakonski iscrpljene sve mogućnosti za uvećanje penzija i, stoga, tražimo da se ide u izmjene Zakona i da promijenimo parametre za usklađivanje - kazao nam je Kožul.

200 KM

Kada je riječ o iznosu jednokratne novčane pomoći, iz Saveza su naveli da traže najmanje 200 KM za one penzionere čija su primanja do 1.000 KM. Za one koji imaju više od 1.000 KM pa do iznosa najviše penzije zatraženo je 100 KM.

Kada bi u Vladi FBiH pristali na isplatu samo 100 KM, za to bi trebalo oko 46 miliona KM. Podsjetimo, penzioneri su jednoglasno na Skupštini Saveza odlučili da će, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, izaći na ulice.

Drugi parametri

Penzioneri traže promjenu formule, odnosno parametara za redovno i vanredno usklađivanje na osnovu kojih se njihova primanja i uvećavaju.

Prema aktuelnom Zakonu o PIO, penzije se usklađuju na osnovu rasta BDP-a i indeksa potrošačkih cijena.