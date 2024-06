Magazinović: Svesrpski sabor, "Svesrpske" manipulacije i povratak u realnost

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović oglasio se na društvenim mrežama povodom održavanja "svesrpskog sabora" danas.

On je kazao kako će danas na "svesrpskom saboru" (jer bi samo "srpski sabor" valjda bio nedovoljno srpski) Aleksandar Vučić i Milorad Dodik govoriti o ugroženosti, nužnom jedinstvu, otporu, negirati genocid u Srebrenici, osporavati prijem Kosova u Vijeće Evrope, ponavljati da je Kosovo Srbija. I tako u krug.

- Isti je to Dodik koji je 1996. govoreći o Haškom Tribunalu i Karadžiću i Mladiću izjavio: "Neka sud utvrdi da li su krivi ili ne, a ne da svoju odgovornost svaljuju na leđa cijelog srpskog naroda. Krivica je individualna stvar, pa neka svako ispašta zbog zločina koje je počinio." Isti je to Dodik koji je 2007. govorio "Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu i to je nesporna pravna činjenica.