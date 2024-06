Univerzitetski profesor Ivan Videnović iz Beograda za "Avaz": RS postoji samo i jedino u okviru BiH, nikako drugačije

Zaustavljanje BiH na putu evropskih integracija radi se pod utjecajem Rusije i u direktnom je interesu Moskve, izjavio je za “Avaz” univerzitetski profesor i bivši državni sekretar Srbije Ivan Videnović.

On podsjeća da je predsjednik RS Milorad Dodik neposredno pred današnji svesrpski sabor bio u posjeti predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu.



Jedna od mučnih situacija

- Imali smo priliku i to da ispratimo, do koje mjere je to bilo snishodljivo i servilno prema priznatom vladaru. Nažalost to je jedna u nizu mučnih situacija kojima smo svakodnevno izloženi. Ne znam šta je ključna poruka današnjeg sabora. Ja bih prije to nazvao vašarom jer to su sinonimi u Srbiji, u centralnoj Srbiji se vašari zovu sabori.

Sve je zajedno jedan niz ponižavajućih koraka koje vlasti RS i Srbije zajednički čine u tom nekom naporu da svijetu prikažu distortovanu istinu, ono što se nije desilo, a korijen svega toga i dalje je u ratu – kaže profesor Videnović.

Dodaje da nam je prošlost u stvari sadašnjost, da nam je ona na vratima i u institucijama, pa od ratova u bivšoj Jugoslaviji nikako da pobjegnemo. Putem društvenih mreža Videnović je ovih dana žestoko odgovorio na najave secesije RS ili njenog “razdruživanja” od BiH.

- Pokušavam da im učinim uslugu, da ne mora američki ambasador u Sarajevu ponovo da im piše i crta šta će da im se desi. RS postoji samo i jedino u okviru BiH i samo i jedino po Dejtonu, nikako drugačije. Onog trenutka kada se postavi pitanje nezavisnosti jednog dijela BiH, postaviće se i pitanje kako se došlo do te teritorije i do takvog etničkog sastava ljudi na toj teritoriji. Je li to istorijsko nasljeđe ili se do toga došlo nekakvim inžinjeringom.

Do teritorije i trenutnog etničkog sastava RS došlo se ratnim inžinjeringom, odnosno etničkim čišćenjem i genocidom. Sve države koje su nastajale na progonu i ugnjetavanju drugih, različitih od sebe, na kraju su bile pobijeđene, okupirane i rasparčane. Zato im američki ambasador u Sarajevu sasvim dobronamjerno i otvoreno govori da to nije put u samostalnost, već put u nestanak RS. RS treba biti zahvalna Dejtonskom sporazumu zašto uopšte postoji – ističe Videnović.

To se neće dogoditi

Dok se zemlje regiona uglavnom trude da provedu reforme i ispune uvjete za članstvo u EU, BiH i Srbija ostaju otok okružen EU i NATO-om. Na pitanje šta im je cilj i čemu se nadaju njihove vlasti Videnović direktno odgovara da se Banja Luka i Beograd nadaju Rusima na Dunavu u skorije vrijeme.

- Ali to im se dogoditi neće. Stvari će ići u drugom pravcu. Države EU i SAD Ukrajini sve više daju pravo da oružje sa zapada koristi za napade na Rusiju, odakle dolaze napadi na Ukrajinu. Zato je sve dalje taj njihov zamišljeni plan po kojem će ruska vojska pregaziti pola Evrope.

Postoje tumačenja da Vučić, svim ovim danima zastave i nacionalnog jedinstva ili ovim skupom danas, Dodika pokušava držati pod kontrolom. Međutim, ja u to ne vjerujem. Njihova zajednička ideja je da se nikad ne pristupi EU, da region drže u stalnoj nestabilnosti, da služe interesima Moskve i Putina.

Sve dok se stvari ne riješe u Moskvi neće se riješiti ni ovdje na Balkanu. Ulazak Crne Gore u EU dramatično će promijeniti region, a i ove druge stvari će doći na svoje mjesto, pa će i ostatak regiona sa velikim zakašnjenjem biti integrisan – ističe profesor Ivan Videnović za portal "Avaza".