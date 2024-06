Stevandić: "Dok ja trpim udarce braneći Dodika, niži funkcioneri SNSD-a mi kopaju po kući"

Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić je komentarisao reakcije nekih članova SNSD-a na njegovu stranku Ujedinjena Srpska.

Stevandić je upitan da li je njegovu stranku poljuljalo to što je Natalija Trivić napustila Ujedinjenu Srpsku.

- To je bila jednodnevna vijest i nije nas poljuljala. Više nas je iznenadio odnos nekih nižih ili lokalnih funkcionera SNSD-a o tom pitanju. Jasno je da je SNSD velika partija, sa velikom kadrovskom bazom i da ona ne može puno da dobije sa nekim koji je islužen ili nije više budući kadar. Natalija više nije bila kandidat za potpredsjednika stranke itd. Ne mogu da naprave sebi neki benefit, ali mogu da unište koalicioni kapacitet koji im je neophodan. Dodik ne stoji iza toga, on je mnogo pametniji. Da se on tako ponašao na opštim izborima, Jelena Trivić bi bila predsjednik RS. Taj kratkoročni benefit radi jedne vijesti ili trgovački karakter ljudi koji hoće više zadovoljstva ili nezadovoljstva nama neće naštetiti - kazao je Stevandić.

Predsjednik NSRS je kazao da ne zna da li Natalija Trivić odlazi iz US u SNSD, istakavši da ne zna da li je to bila "kombinacija s Gradskim odborom SNSD-a".

- Ali nas to ne zabrinjava. Oni koji su nazirali benefit od svega toga neće dobiti nikakve funkcije, niti će ostati na nekakvim funkcijama i to ćemo izbalansirati na nivou predsjednika stranaka jer Dodik je previše ozbiljan i mudar da bi pustio da ga neki nedorasli i neozbiljni ljudi dovode u poziciju gubitka koalicionog kapaciteta sutra. Mi imamo dogovor da jedni drugima ne preuzimamo funkcionere i mnogi na nižem nivou koji su se nešto ponadali će se razočarati - naglasio je Stevandić.

Rekao je da nije siguran da li će njegova stranka podržati kandidata SNSD-a u Banjoj Luci.

- Rekao sam da ovi potezi nisu benefit Gradskom odboru SNSD-a i upitno je koga će Ujedinjena Srpska podržati. Ne možemo podržati kandidate opozicije i to ne bi bilo pošteno. Moralni aspekt svega je da sam ja neko ko je u posljednje vrijeme dobio dosta udaraca, prijetnji, satanizacije, sankcija, braneći politiku koju smo u RS koncipirali i izašao na crtu da Milorad Dodik ne bude sam, i nije mi jasno da je neko, dok ja trpim te udarce, ušao u moju kuću i vršlja - istakao je.

Za kraj je rekao da mu je žao zbog odnosa između stranaka, jer dok "on brani Dodika, neki niži funkcioneri pokušavaju da daleko od linije fronta čeprkaju po kućama i bazi, a to je problematično".