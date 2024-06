Čović: Pokušat ćemo ove sedmice organizirati sastanak lidera

U Mostaru je danas održana sjednica Predsjedništva HNS-a BiH na kojoj je analizirana demografska strategija, zajednički nastup na predstojećim lokalnim izborima u BiH. Također, raspravljano je i o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH u odnosu na ambijent u širem okruženju, ali i našem u smislu aspiracija i onih koji zagovaraju različite podjele i separatizam, ali i unutarnji pristup uređenja BiH, kako je to novinarima nakon sjednice kazao predsjednik HNS-a BiH i lider HDZ-a BiH, Dragan Čović.

Kada je riječ o nastupu na izborima, HDZ BiH će, kazao je, nastupiti samostalno, uglavnom, osim u sredinama gdje su Hrvati izloženi, kako je kazao, u nekom smislu brojnosti u odnosu na druga dva naroda.

Predsjedat će Domom naroda

-Što se tiče koaliranja koje nam slijedi u narednih nekoliko dana situacija je jasna. HDZ se prijavio u 33 sredine za mjesto načelnika odnosno gradonačelnika izuzev Nove Gradiške i Ilijaša. Pozvali smo partnere koji žele s nama ići u koaliranje i neki razgovori se vode u vezi toga, ali smo isto tako prepoznali potrebu da možda u dvije, tri sredine treba insistirati na koaliranju - rekao je Čović.

Odgovarajući na naše pitanje o odnosima među partnerima koji čine vlast na nivou BiH, Čović je kazao da će tokom ove sedmice pokušati organizirati sastanak za narednu sedmicu. Naveo je da on od nedjelje preuzima predsjedanje Domom naroda te da će nastojati, s obzirom na zastoj u rad u Doma naroda od tri mjeseca ubrzati brojne aktivnosti.

- Nastojat ćemo sa svim klubovima napraviti određeni dogovor da malo otklonimo ono što mi zovemo aktuelni politički trenutak i ti odnosi koji su na tržištu političkom danas eskalirali bez obzira kod koje političke opcije ili kojeg naroda, da kažem tako, ali sam uvjeren da nemamo drugog puta od evropskog. Trebat će sigurno dva, tri ili četiri mjeseca, možda sad nešto kraće da se slože rezultati izbora za Evropski parlament i svih onih institucija koje su vežu za nas, ali ja sam uvjeren da mi drugog puta do ovoga evropskog nemamo i da bi bilo neozbiljno da sad nekim svojim avanturama zaustavimo ono što smo teško na neki način dobili, odnosno da primarno riješimo pitanje budžeta - rekao je Čović.

O budžetu

Naveo je da sredstva koja su nam stavljena na dispoziciju nisu zanemariva te da se bez budžeta neće moći realizirati.

- Budžet smo načelno dogovorili, ali zbog ovih silnih naših političkih odnosa on ne ide još uvijek u proceduru i naravno sve ono što smo dogovorili sa gospodinom Varheljijem, a to smo već pričali, da mi to realiziramo od pregovaračkog tima i tih projekcija planova naših za jesen, a kako bi izvještaj u 10. mjesecu za nas bilo pozitivno, odnosno kako bi se otvorio pregovarački proces - naveo je Čović.

Iako ima nadmudrivanja, nastavio je, koja dolaze svakih tri, četiri mjeseca u valovima, potrebno ih je staviti, kazao je, po strani i sjesti za sto.

-S obzirom da sam dobio zadatak da ja naredni sastanak lidera koordiniram, pokušat ćemo u ovoj sedmici to izdogovarati pa da eventualno idući taj sastanak Mostar imamo u Mostaru - rekao je Čović.