U Mostaru počinje manifestacija "Putevima pobjede Armije RBiH"

Polaganjem cvijeća na mostu Hasana Brkića sutra će, 11.juna početi obilježavanje 32.godišnjice oslobađanja Mostara i doline Neretve, najavljeno je na današnjoj pres-konferenciji Jedinstvene organizacije boraca (JOB) Grada Mostara.



Kako je naveo Esad Kosić, predsjednik JOB-a Mostar, riječ je o tradicionalnoj manifestaciji „Putevima pobjede Armije R BiH 1992-1996“ u okviru koje će, prije svega biti obilježena godišnjica čuvene akcije forsiranje rijeke Neretve, kada je, rekao je oslobođen cijeli grad.

-Uporno se pokušava nametnuti to da je tada oslobođena samo lijeva obala grada Mostara od tadašnjeg srpsko-crnogorskog agresora. To je jedna od najsjajnijih akcija Armije R BiH, odnosno Samostalnog bataljona odbrane Mostara. Kompletnu akciju u urbanoj zoni grada izvodili su pripadnici ovog bataljona pod komandom i kontrolom komandanta rahmetli Arifa Pašalića. Uspjeli smo u roku od 40 dana da izvršimo forsiranje rijeke Neretve, zauzmemo svoje osnovne položaje koje smo imali 1992.godine, a zatim smo zauzeli i preostale važne neprijateljske položaje u gradu da bi se 16. juna spojili sa jedinicama Teritorijalne odbrane (TO) Podveležje-rekao je Kosić.

Naglasio je da je tada izvojevana, vjerovatno, jedna od najvećih pobjeda u BiH kada je oslobođena teritorija od 200 kvadratnih kilometara.

Esad Humo, jedan od bivših komandata i zamjenik predsjednika JOB-a je u osvrtu na vojnu operaciju forsiranja rijeke Neretve i događaja iz tih ratnih dana 1992. godine ukazao i na učešće pripadnika MUP-a R BiH te naveo da se radilo o dijelu šire akcije oslobađanja Hercegovine od Stoca prema Jablanici i šire. Borbena dejstva u Mostaru i na lijevom i desnom krilu je, kazao je, izvodio Samostalni bataljon odbrane Mostara.

Kazao je i kako je ta šira akcija, zasigurno, bila koordinirana sa HVO-om.

- Ali, HVO tada nije aktivno učestovao u borbenim dejstvima na području Mostara, niti u Podveležju do kraja šestog mjeseca. To je važno napomenuti. Nije nam namjera da govorimo ko jeste i ko nije učestvovao u tim operacijama, već da bismo pravilno oblikovali historiju i identifikovali činjenice. HVO se u gradu nije pojavio danima-rekao je Humo.

Uspjeh akcije oslobođenja šireg područja teritorije mostarske opštine jedinice AR BiH ostvarile se zahvaljujući koordinacijom komande Samostalnog bataljona sa pripadnicima TO Podveležje, ali i zbog uloge komandanta Arifa Pašalića o čemu je na prese konferenciji govorio Esad Eminović -Fola, član Izvršnog odbora JOB-a. Centralni program bit će organiziran 14. juna na mostarskim Šehitlucima gdje će uz polaganje cvijeća biti održan i čas historije.