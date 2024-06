Ugledni The Mail on Sunday o Adriatic Metals BiH: Važnost srebra sve veća kako globalna potražnja raste

The Mail on Sunday se u izdanju od 9. juna osvrnuo na poslovni uspjeh kompanije Adriatic Metals BiH. U nastavku prenosimo dijelove članka novinarke Joanne Hart, koja pruža pregled razvoja ove najveće poslijeratne investicije u Bosni i Hercegovini.



Kako zalihe srebra opadaju - cijene rastu, krećući se danas oko 30 dolara po unci. Predviđa se da će do kraja godine dosegnuti 35 dolara, a više od 50 dolara do decembra 2025. godine. Dugoročna predviđanja sugerišu cijenu od gotovo 350 dolara po unci do 2030. godine.

Srebro u usponu

Drugim riječima - srebro je u usponu. Dok lijepi nakit i sjajni okviri za fotografije čine oko 40% globalne potražnje, ostatak dolazi iz industrije. Kao sredstvo za uništavanje insekata, srebro se koristi u medicini. Kao antioksidans, nalazi se u vrhunskim kremama za lice. I, kao izuzetan provodnik električne energije, srebro ima ključnu ulogu u modernom svijetu, koristi se u solarnim panelima, podatkovnim centrima, električnim automobilima, kao i milionima telefona i gadžeta.

S obzirom na to da se očekuje rast potražnje, izgledi za srebro su sjajni - što je dobro za kompaniju Adriatic Metals. Kompaniju je 2017. godine osnovao australski preduzetnik Paul Cronin, a ona je za samo sedam godina prošla faze od istraživanja do komercijalne proizvodnje. Prva službena prodaja završena je prošlog mjeseca i očekuje se ubrzani napredak. Brokeri predviđaju osnovni profit od oko 45 miliona dolara ove godine, koji će porasti na 260 miliona dolara u 2025. godini.

50 miliona dolara na berzi

Brzina kojom se Adriatic transformisao od ulaganja do zarade izdvaja ovu kompaniju od većine juniorskih rudarskih kompanija. Kompaniju izdvaja i lokacija - smještena je u srcu BiH, zemlje koja se češće povezuje s ratom i sukobima nego s uspješnom industrijom. Međutim, istorijski gledano, rudarstvo je na tim prostorima uvijek bilo ključna industrija, pa su i vlada i lokalno stanovništvo snažno podržali Croninove napore.

Rudnik se, također, pokazao izvanrednim. Srebro je najvredniji metal na lokaciji, ali Adriatic proizvodi i koncentrate cinka, olova i bakra. Kvalitet rude je visok, resursi su se postepeno povećavali, a očekuje se da će stizati još dobrih vijesti. Kao i kod većine rudarskih projekata, bilo je teških trenutaka u kompaniji Adriatic Metals.

Adriatic je prikupio 50 miliona dolara na berzi, investirajući dio novca u nastavak proizvodnje, ali i za plaćanje vanjskih izvođača i potpuni prenos operacija unutar kompanije - kako bi smanjili troškove.

MIDASOVA PRESUDA: Adriatic Metals je brzo prešao dug put i trebao bi stići daleko. Cronin je iznimno fokusiran, njegov tim je posvećen, a izgledi za srebro obećavajući.