Dodik: Nije tačno da će Dan RS biti ukinut, BiH je propala zemlja, borim se za državu RS

On je naveo da su na saboru, pored postojećih obilježja, donesena i nova poput "Dana državnosti i da je zaključeno da se, kao i u Srbiji Sretenje - 15. februar, i u RS obilježi kao Dan državnosti".

Dodik je naveo da je to oko Dana RS navedeno i "Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava srpskog naroda", koja je usvojena u Beogradu na "svesrpskom saboru".

Dodik je istakao da "RS ima pravo na to i da nije jedina koja ima više datuma za obilježavanje nacionalnih i državnih praznika". On naglašava da oni koji to pokušavaju tumačiti drugačije ne poznaju Zakon o praznicima.

- Ovu deklaraciju su usvojile vlade RS i Srbije, dogovorili smo se i da vaučeri turistički, koji važe u Srbiji, važe i u RS i obrnuto. Svašta smo dogovorili, ali vidite da sve pada u sjenu kada neki opozicioni političar shvati nešto kako on želi - ističe Dodik.

On je naveo da je ponosan što je bio dio "svesrpskog sabora", jer je riječ o srpskom okupljanju na koje se čekalo decenijama.

- Ovo je bila prilika da se pokaže da je dosta i raznoraznih stranaca koji pokušavaju svašta. Za mene oni nisu važni, oni imaju svoj pristup, ja to poštujem. Bavim se politikom i vodim ovaj narod onako kako ja smatram da treba - dodaje Dodik.

Dodik naglašava da je usvojena Deklaracija kapitalno važan dokument i dodaje da se u Srbiji niko protiv toga nije pobunio, već samo pojedini u RS koji tvrde da je Dan RS ukinut.

- Laž je kada se kaže da je Dodik ukinuo Dan RS. Ja se borim za državu RS - istakao je Dodik, dodajući da je "proces razdruživanja rezultat toga što je BiH propala zemlja".

On je rekao da se BiH održava na predstavi i "nedosanjanim snovima o Bosni", ali da je nemoguće živjeti u zajednici sa onima koji srpskom narodu "nameću epitet genocidnog naroda".

- RS je država, sve više će to biti, jednog dana ćemo izaći iz BiH, za nas ovdje nema sreće, ali nema ni sreće za Bošnjake ovako. Ne želim da u političkom smislu živim sa ljudima koji su nam nametnuli da smo genocidan narod. BiH je propala zemlja. Od ovog trenutka ja se bavim samo dobrim odnosima sa našim prijateljima, a u Sarajevu mi nemamo prijatelje. Cinizam koji dolazi iz Sarajeva je samo komičan i ništa više - naglasio je Dodik.