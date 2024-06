Sedam mjeseci ljudi iz Gaze čekaju na izbjeglički status: "Osjećam se kao u zatvoru"

Gotovo sedam mjeseci, koliko je proteklo kako je dr. Ahmed Šahin (Shahin) sa svojom peteročlanom porodicom izbjegao iz pakla Gaze u BiH, ovaj pedijatar, koji je medicinu završio u Tuzli, nema riješen izbjeglički status.

- Dali su mi bijeli karton s fotografijom na kojem je i latinično i ćirilično ispisano „supsidijarna zaštita“. Pitao sam šta to znači, ali mi niko nije znao objasniti. Osjećam se kao u zatvoru. Ne mogu putovati, jer su mi rekli da mi neće dati da se vratim, a rado bih posjetio brojnu porodicu koji su izbjegli od Jordana do Njemačke. Neki od njih imaju samo mene. I, onda se pitam, pa kakva su to prava - ispričao je dr. Šahin za "Avaz".

"Nije vidio sunca"

Dr. Šahin ima sina koji je 100-postotni invalid. Otkako su se smjestili u Sarajevo, kako nam je rekao, njegov sin „nije vidio sunca“.

- Boli me i što nemamo zdravstveno osiguranje, ponajviše zbog njega. Predali smo sve papire i rečeno nam je da ta procedura može potrajati 45 dana - rekao nam je on.

Njegova porodica živi od prodaje tradicionalnog hljeba. Mislio je, rekao nam je, da će uspjeti naći posao, jer je u Gazi kao pedijatar radio od 1995. godine, kada je diplomirao u Tuzli.