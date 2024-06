"Avaz" saznaje: Sarajkić u MUP-u KS priznao da je ubio Anela Kršu!

Nihad Sarajkić, osumnjičeni za brutalno ubistvo Anela Krše, predat je jučer u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Tužilaštvo ima pravo na zadržavanje 24 sata, nakon čega će dežurni tužilac odlučiti o daljnjim mjerama. Za Sarajkića će, kako saznajemo, biti predloženo određivanje jednomjesečnog pritvora.

On će, prema informacijama "Avaza" u 10 sati biti ispitan u Tužilaštvu. No, Sarajkić je jučer tokom davanja izjave istražiteljima u MUP-u KS, kako saznajemo, priznao da je ubio Kršu. To će priznati i u Tužilaštvu, postupajućem tužiocu, u prisustvu advokata.

Prema informacijama „Avaza“, Sarajkić je bio u emotivnoj vezi s Kršinom suprugom. Naši izvori tvrde da je ona Kršu nedavno napustila zbog nasilja u porodici, zbog čega je i hapšen, te da je započela vezu sa Sarajkićem.

U cijeloj priči je izgledno je da je Sarajkić želio zaštititi ženu, u koju se zaljubio, od Kršinih prijetnji i nasilja, pa se odlučio na ovaj brutalan čin. Kršo je više puta prijavljivan za nasilje, zbog čega je bio u pritvoru.

Inače, Sarajkić je radio kao montažer. On je na Kršinoj kući postavio i videonadzor i poznavali su se.