Članovi Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH razgovarali s delegacijom Odbora za vanjsku politiku Državnog zbora Republike Slovenije

Članovi Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razgovarali su danas sa delegacijom Odbora za vanjsku politiku Državnog zbora Republike Slovenije koja boravi u službenoj posjeti našoj zemlji.



Na početku sastanka zamjenica predsjedavajuće Sabina Čudić i član Komisije za vanjske poslove Mladen Bosić zahvalili su se gostima iz Državnog zbora za poseban i istrajan angažman prijateljske Slovenije na ohrabrivanju i podršci evropskom putu Bosne i Hercegovine kao i u procesu dobijanja pregovaračkog statusa sa Evropskom unijom. S druge strane, izražena je zahvalnost našoj zemlji za podršku članstvu Slovenije u Vijeću sigurnosti UN i pomoći u otklanjanju posljedica velikih poplava koje su ovu zemlju zadesile prošlog ljeta.

Tokom razgovora istaknuto je da su odnosi BiH i Slovenije tradicionalno izuzetno dobri i nisu opterećeni bilo kakvim otvorenim pitanjima. Međutim, po riječima predsjedavajućeg Odbora za vanjsku politiku Državnog zbora Predraga Bakovića, Slovenija se zbog toga neće zaustaviti nego će još će snažnije podržavati rad na ispunjenju uslova za članstvo u EU i u NATO. On je istaknuo da je veoma bitno da se pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji desi što prije i naglasio da treba ozbiljno shvatiti riječi predsjednika Evropskog vijeća Šarla Mišela (Charles Michel) koji je prošle godine zvanično istaknuo da Evropska unija mora biti spremna prihvatiti nove članice do 2030. godine. Ali, kako je dodao, treba intenzivno raditi kako bi do iste 2030. godine za članstvo bila spremna i Bosne i Hercegovina.

Članovi Komisije Čudić i Bosić upoznali su goste sa insistiranjem da Parlamentarna skupština BiH i Komisija za vanjske poslove imaju mnogo aktivniju ulogu u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine u čemu im iskustva Državnog zbora mogu biti od velike pomoći. Između ostalog, i to je tokom današnjeg susreta označeno kao snažan motiv za oživljavanje aktivne i direktne saradnje parlamenata dvije zemlje koja tokom dvije posljednje decenije nije bila na zadovoljavajućem nivou i nije pratila ukupne odnose BiH i Slovenije.