Infektolog Denis Žepić o opasnoj bolesti za "Avaz": Denga groznica se ubrzano širi Evropom

Zbog klimatskih promjena posljednjih godina i najezde komaraca Evropom se širi denga groznica pa su slučajevi zaraze potvrđeni u državama u kojima nikada ranije nisu bili zabilježeni, upozorila je Evropska agencija za bolesti.



Dengu prenose azijski tigrasti komarci, a broj oboljelih porastao je u čak 13 država, od kojih su neke veoma blizu BiH, poput Hrvatske.

Promjena klime

Infektolog Denis Žepić govorio je o ovoj bolesti te šta je potrebno poduzeti ukoliko putujete u neku od zemalja gdje se virus pojavljuje.

- Denga spada u jednu vrstu hemoragijskih groznica, a na ovim prostorima nije mogao obitavati dok nije došlo do naglih klimatskih promjena. S obzirom na to da su nam sada nenormalno tople klime, što se ranije nije dešavalo, to pogoduje širenju bolesti. Broj slučajeva denga groznice raste i zbog češćih putovanja avionom u egzotične zemlje - kazao je dr. Žepić.