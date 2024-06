Gorivo u BiH jeftinije za 0,25 KM, najpovoljnije u regionu

Cijene goriva unazad mjesec i po dana na pumpama u BiH su u padu do 0,25 KM po litru, ističu sagovornici "Nezavisnih novina" iz ove oblasti i dodaju da su sadašnje cijene najniže u regionu.



Naime, kako je za "Nezavisne novine" rekao Almir Bečarević, bh. stručnjak za energetiku, od početka maja pa do polovine šestog mjeseca cijene naftnih derivata na pumpama niže su od 0,1 do 0,25 KM, zavisno od vrste goriva.

- Cijene goriva u BiH su dosta niže nego u zemljama regiona, tako da dizel na nekim pumpama košta 2,4 KM, što je zaista korektna cijena - kazao je Bečarević

Prema njegovim riječima, sadašnje cijene su u skladu sa onim šta se dešava na svjetskom tržištu.

- Cijena barela je sada od 80 do 82 dolara, tako da cijene na bh. pumpama realno prate svjetsko tržište - pojasnio je Bečarević.

Bez tačnih prognoza

Kako je rekao, što se tiče predviđanja za naredni period, niko ne može dati tačnu prognozu šta će se dešavati.

- Mada proizvođači nafte žele da cijena barela bude preko 90 dolara, vidjećemo kako će oni reagovati. Oni su čak potvrdili svoju odluku o smanjivanju kvota proizvodnje za cijelu 2025. godinu, ali opet ni to nije donijelo povratak cijena na 90 dolara, tako da ćemo vidjeti šta će proizvođači poduzeti u narednom periodu - ističe Bečarević

Dorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Srpske, potvrdio je da su cijene goriva dosta niže unazad nepuna dva mjeseca, te da je cijena dizela pala za 0,25 KM po litru.

- Što se tiče nekog narednog perioda, sigurno je da će pad stati, ali ne možemo da govorimo da li će doći do rasta cijena - kazao je Savić i istakao da su sadašnje cijene dizela od 2,5 do 2,53 KM, dok benzin košta od 2,6 do 2,63 KM.

"Postoji disbalans"

Murisa Marić, direktorica Udruženja potrošača "Don" iz Prijedora, kazala je da, iako su benzinske pumpe BiH spustile cijene goriva, naravno da nikada to ne prati proizvodnja.

- Bože moj, proizvodnja je iskalkulisala svoje cijene dok su cijene goriva bile znatno više. Nikako ne možemo da dođemo do toga da osnovne životne namirnice dobiju nižu cijenu, iako znamo da je gorivo pokretač svega - kazala je Marićeva.

Kako je rekla, ako je cijana goriva niža, to nije razlog da i ostale cijene budu snižene.

- Uvijek postoji disbalans i čini mi se da će to i dalje postojati sve do onog momenta dok se ne ograniči slobodno formiranje cijena - kazala je Marićeva.

Nedeljka Neška Ilijić, izvršna direktorica Udruženje građana "Oaza" Trebinje, istakla je da se cijene goriva mijenjaju stalno te uglavnom više rastu nego što padaju.

- Iako bi, po nekoj logici, trebalo, kad dođe do pada cijene goriva, da dođe i do nižih cijena osnovnih životnih namirnica, ali ne smatramo da će doći do toga, jer je ranije dolazilo do nižih cijena pa nisu smanjivali ostale cijena - kazala je Ilijićeva i istakla da je sve to na štetu potrošača.

Sniženje kamatnih stopa

Podsjetimo, na svjetskim tržištima cijene nafte pale su i prošle sedmice, treće zaredom, jer se očekuje dalje usporavanje rasta američke ekonomije, dok se kineska ne oporavlja tako brzo kako su se trgovci nadali.

Na londonskom tržištu cijena barela prošle sedmice pala je 2,5 POsto na 79,62 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,9 POsto na 75,53 dolara,

Podršku cijenama je sredinom prošle sedmice pružila odluka Evropske centralne banke o sniženju kamatnih stopa, što bi trebalo da pogura rast ekonomije eurozone, a time i potražnje za naftom u tom bloku.

Uprkos padu tri sedmice zaredom, cijene nafte su od početka godine u plusu. Uglavnom zbog geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku, od početka godine cijena nafte na londonskom tržištu porasla je gotovo četiri, a na američkom tržištu oko 5,5 odsto.