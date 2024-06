Damir ef. Peštalić poručio: Svi moramo biti Srebrenica

Damir ef. Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica, poručio je da bi svi mi trebali biti Srebrenica.



Preispitati se koliko smo, i koliko možemo učiniti, za Srebrenicu te za žrtve genocida i zločina, obaveza je svih nas u danima Bajrama, i danima kada se pripremamo za obilježavanje još jedne tužne godišnjice genocida.

Prožeto tugom

Kako je u razgovoru za Agenciju MINA kazao Peštalić, Bajram trebamo iskoristiti da se preispitamo kolikom smo dali „za našu borbu, za našu Srebrenicu“.

- U Srebrenici poslije genocida nikada više ni jedan dan, sat, minuta, sekunda, nisu kao prije. To su dani, sati, minute, sekunde, životi žrtva genocida, prožeti tugom. Ali, ono što uvijek ističemo, jeste da žrtve genocida, uprkos svemu što s preživjele, imaju snage, želje, energije da se bore za bolji život svih nas koji smo tu, bolji život djece koja će se rađati u Srebrenici. To je fenomen.

Još veći fenomen je to što oni na svojim licima, u svojim djelima, u svojim životima, pokušavaju pokazati radost, želju energiju. Toga svi moramo biti svjesni i to nas obavezuje da damo svoj doprinos unapređenju života u Srebrenici, kako bi to bio dugoročni garant života na ovim prostorima - izjavio je Peštalić.

Dodao je da se snaga žrtava genocida posebno osjeti u danima Bajrama, kada iako mnogi od njih nemaju s kim provesti ovaj veliki blagdan, nastoje širiti radost.

- Bajram dočekuju pored nišana svojih najmilijih u Potočarima, to je jedan od najtežih prizora koji možete vidjeti dan pred Bajram i na sami Bajram. Iako je to bolna slika, ona daje snagu, jer žrtve žele i da pokažu radost, da naša djeca, koja su rođena ovdje, njih vide sretne. To su velike stvari, koje uvijek moramo isticati, moramo biti svjesni toga - napomenuo je on.

Naglasio je da su, i ove godine, uložili napore kako bi džematlijama uljepšali bajramske dane, i bili uz njih. Također, podsjetio je i na značaj akcije Rijaseta Islamske zajednice „Kurbani 2024“, koja je veliki vjetar u leđa i povratnicima u Srebrenici. Naime, ono što posebno znači povratnicima, jeste opredjeljenje Islamske zajednice koje pokazuje da je Zajednica uz povratnike, da razmišlja o njima, da je uz njih, i da kroz razne projekte nastoji podržati održivi povratak.

- U okviru ove akcije su otkupljeni kurbani od povratnika. To je ogroman doprinos našim povratnicima, koji se bave tim poslom. Za povratnike je to važno i s materijalne i s duhovne strane, jer pokazuje da Islamska zajednica misli na sav prostor Bosne i Hercegovine, dajući doprinos psihološkom stanju povratnika kako u Srebrenici, tako i u drugim krajevima - ocijenio je Peštalić.

Bajramska radost

Kako je spomenuto, bajramska radost je ove godine pomiješana s tugom i sjećanjem na žrtve genocida u Srebrenici. U toku su pripreme za obilježavanje 29. godišnjice genocida.

- Unazad nekoliko godina bajramujemo i pripremamo dženazu, to je naša sudbina, naša obaveza, s tim živimo, kao i svaki dan u Srebrenici. Zajedno smo, svjesni smo činjenice koliko su naši šehidi važni, koliko su važni ne samo za Srebrenicu, nego cijelu Bosnu i Hercegovinu - akcentirao je Peštalić.

On se osvrnuo i na nedavno usvojenu Rezoluciju o Srebrenici, napominjući da je ovu rezoluciju sada potrebno na najbolji mogući način iskoristiti.

- Rezolucija je odjeknula u cijelom svijetu, u jednom momentu smo postali glavna tema. Naravno, bilo je i onih koji su tome htjeli dati pogrešan kontekst, ali, ipak su pravda i istina pobijedila. Rezolucija najviše znači žrtvama, ali i generalno za državu, da budućnost ovih prostora. S tom energijom pripremamo i 29. godišnjicu genocida, obilježit ćemo je, kao i svake godine, na dostojanstven način.

Slika koju šaljemo svake godine jeste - toliko hiljada ljudi, bez ikakvih problema, toliko mira i spokoja. Smatram da moramo biti mudri, pametni, znati iskoristiti Rezoluciju, moramo znati ponuđene efekte Rezolucije provesti unutar države, i cijelog svijeta, a kako bi spriječili ideologiju genocida, koja je itekako živa, tome svjedočimo svaki dan. Sve to je s ciljem da se više nikada nigdje ne desi Srebrenica - naglasio je on.

Peštalić je poručio da se moramo koristiti svakom novom prilikom da pokažemo više svijesti, odgovornosti i više konkretnih dijela kada je riječ o Srebrenici

- Svi bi mi trebali biti Srebrenica, a, evidentno je da nismo. Nekada i kada nešto kažemo odavdje, ne razumiju nas, ili nas ne čuju. Činjenica je - ako želimo budućnost države, ako kao narod želimo biti jaki u njoj, moramo shvatiti da svi moramo biti Srebrenica. Moramo biti svjesni, Srebrenica je naš ponos, dostojanstvo, naš obraz, naša crvena linija.

Svi zajedno se moramo uključiti, bez politizacije, bez razjedinjavanja, bez dnevno-političkih stvari, koje se dešavaju unutar naše države. Ovdje ne smije biti stranaka, ne smije biti ličnih interesa, ovdje mora biti nešto što je iznad svega toga, Srebrenica mora biti naša crvena linija - kategoričan je Peštalić.

Dodao je da žrtve genocida moraju imati svoja prava, i da se na tom putu moraju angažovati svi.

- Moramo doći do načina rješenja, žrtve moraju imati svoja prava, one ne smiju biti tretirane u dnevno-političkim situacijama, ne smijemo dozvoliti da žrtva genocida nema pravo glasa, ne smijemo dozvoliti da se u gradu u kojem je počinjen genocid žrtvama genocida, zbog nekakvih pravnih ili tehničkih razloga, ne dopusti da glasaju, da imamo situaciju da nam grad vodi čovjek koji negira genocid. To su sve posljedice krize našeg sistema, krize na višem nivou - ocijenio je on.

Dodao je da se žrtve genocida nalaze u trouglu pritisaka i politika.

- S jedne strane, političkim sredstvima, nas agresivno napada Srbija, s druge strane je entitet RS koji ovaj grad ne želi da tretira ozbiljno, nego ga tretira kao mjesto u kojem želi da pokaže svoje mišiće, s porukom da ga kontroliše. I, s treće strane imamo FBiH koja svojim zakonima nije olakšala da se te stvari prevaziđu. To je sistemski problem, problem vrha, strategije.

Ako se to ne riješi na adekvatan način, ne može se očekivati da žrtve genocida nađu rješenja i izbore se s tim. Stoga se vraćamo na ono da Srebrenica mora biti naša, da smo mi Srebrenica, da konačno moramo shvatiti da se mora napraviti plan, strategija. Budućnost Srebrenice mora biti jasna, perspektivna, mora omogućiti stabilan život povratnicima, ali i otvoriti mogućnost da se naša mladost i oni koji još nisu, vrate, i da zajedno živimo u mirnoj, lijepoj i perspektivnoj Srebrenici - naglasio je Peštalić.

Između ostalog, istaknuo je da je „naš obični narod svjestan Srebrenice, privržen Srebrenici, dolazi, posjećuje, obilazi, na razne načine se uključuje, daje doprinos“.

- To je nešto što nama daje najveću energiju, snagu. Na bajram-namaz je došao, i s nama Bajram dočekao i Jusuf Nurkić, proslavljeni košarkaš. Važno je da svako pojedinačno da onoliko koliko može, kako bi pokušali ublažiti sve posljedice genocida koje danas živimo u Srebrenici - poručio je on.

Pozvao je i Srebreničane na aktivno učešće u demokratskim procesima, s akcentom na važnost ovog učešća za budućnost Srebrenice.

Bolja budućnost

- Svi Srebreničani koji mogu izvaditi lične karte, zamolio bih da to urade, da daju svoj glas na izborima, kako bi spriječili agresivnu politiku negatora genocida. Ova politika ima za cilj da uzme Srebrenicu, da pokaže da je to njihovo, da nastave negiranje genocida, da nastave sprečavanje života na ovim prostorima. Pogotovo će to sada biti agresivno, jer su povrijeđeni donošenjem Rezolucije, što je opet fenomen i pokazuje koliko je genocidna politika živa.

Umjesto da je oni prvi prihvate, da oni stanu iza njega, da konačno dožive katarzu, osude ratne zločine, da kažu da žele bolju budućnost, to se ne dešava, toga moramo biti svjesni, moramo se uključiti, kako bi napravili sve mehanizme koji će biti garant da se nikad i nikom više neće dogoditi genocid - zaključio je Peštalić.

Na kraju je svim vjernicima uputio čestitke povodom Kurban-bajrama.