Otvoren konkurs Studentskog centra u Mostaru: Velika potražnja i ulaganje u visok standard

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru u ponedjeljak je objavio konkurs za smještaj studenata starijih studijskih godina. Veliki je interes i broj prijava, ali svoje mjesto u centru moći će naći 260 studenata starijih godina.

Osim toga, krajem augusta bit će objavljen konkurs za prijem 120 brucoša. Svi studenti i dalje će svoj mjesečni boravak plaćati 165 maraka.

Direktorica Anita Glibić pozvala je sve studente da pažljivo pročitaju natječaj i prilože potrebne dokumente kako bi povećali svoje šanse za dobivanje smještaja. Zbog velikog zanimanja i broja prijavljenih, studenti se rangiraju prema uspjehu u školovanju i udaljenosti mjesta iz kojega dolaze, međutim osiguran je smještaj i za sportaše i studente iz socijalnih kategorija.

Porast aplikacija za smještaj

Kako je Glibić pojasnila, prošle akademske godine zabilježen je najveći broj aplikacija u posljednjih deset godina s porastom od gotovo 25 posto, a s obzirom na sve postignuto u aktualnoj akademskoj godini, direktorica vjeruje da će i ovoga puta biti jako velika potražnja.

- Kada su naše usluge u pitanju, zaista slovimo za najmodernije i najbolje opremljen Studentski centar u regiji, s moderno opremljenim i klimatiziranim sobama koje posjeduju i hladnjake. Trenutno smo već u fazi renovacije, a studenti svake godine ulaze u gotovo nove, opremljene sobe – rekla je Glibić.

Velika potražnja govori da povjerenje postoji te da je primjetan kvalitetan rad, smatra dirketorica. Međutim, kako napominje, treba biti svjestan i da je jako teško danas financirati privatni smještaj, ali i prehranu studenta. Tako da, osim studenata u centru koji imaju pravo na tri obroka dnevno, svi studenti Sveučilišta u Mostaru mogu koristiti studentski restoran po cijeni od 3,5 KM za cjelokupan obrok.

- Osim toga, otvorili smo čak četiri čajne kuhinje za naše studente. Studentski centar ranije nije imao tu vrstu usluga. Najviše sam ponosna na komunikaciju koju smo stvorili s našim korisnicima. Imamo kontinuirane radne sastanke na kojima želimo čuti njihove potrebe. Osposobili smo digitalne kanale putem TV prijemnika putem kojeg komuniciramo sa studentima i gdje objavljujemo tjedne jelovnike. Studenti unaprijed mogu odabrati jelovnik, čime smo smanjili i gužve u restoranu – pojasnila je ona, dodavši da su izgrađena i četiri mala dnevna boravka u kojima se studenti mogu družiti te da je izvršena nabavka novih madraca za studente.

Brojni infrastrukturni projekti

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Glibić je najavila rekonstrukciju studentskog restorana od 15. srpnja koja bi trebala biti završena do 31. kolovoza.

- Studenti će u novoj akademskoj godini imati novi, moderni i ekskluzivni studentski restoran. Kroz doručak, ručak i večeru imamo 300 do 380 studenata koji koriste obroke, tako da ćemo riješiti problem klimatizacije i ventilacije te sanaciju zidova – otkrila je ona.

Zahvalila je svim županijama osnivačima, kako Sveučilišta, tako i Studentskog centra, koji su podržali ovaj projekt. Zahvaljujući njima i Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH uspjeli su, kaže, prikupiti sredstva.

Nakon restorana, dodaje Glibić, slijedi rekonstrukcija kotlovnice koju je teško održavati, kao i Coffee bara.

- Kada je kotlovnica u pitanju, tu nam je želja ugraditi dizalicu topline koja će nam uvelike smanjiti troškove električne energije i vode koja je u posljednjih nekoliko mjeseci jako poskupila. Nakon svega navedenog, imamo i gotov projekt fotonaponske elektrane na krovu Paviljona 1 gdje bismo zatvorili tu zelenu priču dizalicom topline, novim solarima, panelima, proizvodnjom električne energije za vlastite potrebe, čime ćemo smanjiti režijske troškove. Onda bismo ta sredstva mogli uložiti u dodatni studentski standard – istaknula je.

Ulaganje u studentski standard

Kako je napomenula, Studentski centar isključivo se financira od županijskih subvencija za svakog studenta te uplatom stanarina koje će i ove godine ostati iste kao i do sada, odnosno 165 maraka. Za tu odluku direktorica je dobila veliku podršku Upravnog odbora.

Također, kako bi potaknuli pozitivne promjene i pružili financijsku podršku najboljim studentima, uz podršku partnera NLB Banke, Studentski centar nudi i stipendiranu cijenu za prva tri mjeseca koja iznosi 127 maraka.

- Student ne smije trpjeti inflaciju ili bilo kakav financijski udar. Želimo da Studentski centar bude drugi dom našim studentima, mjesto gdje se oni osjećaju ugodno i gdje dolaze sretni – navela je ona.

Glibić dodaje da su u aktualnoj akademskoj godini prihodovali dodatna sredstva putem nekih djelatnosti kao što su Catering i druge vrste usluga njihovog restorana. Ti prihodi ulažu se u studentski standard.

- Smatram da je to naša vizija za budućnost. Ne možemo uvijek samo u proračunima tražiti sredstva. Ukoliko se sami potrudimo, naši partneri će to prepoznati i njihova podrška će puno lakše doći – istaknula je Glibić.

Osvrnula se i na studentski servis putem kojega se zapošljava velik broj studenata, kazavši da je Studentski centar posrednik između poslodavaca i studenata.

- Studenti, recimo, na prvim kolokvijima ili prvim ispitnim rokovima riješe svoje studentske obveze i idu raditi sezonu. To je zaista na ponos i na čestitku. Većinom su to najbolji studenti najznačajnijih fakulteta na Sveučilištu, tako da to moramo svi poduprijeti i podržati – smatra Glibić.

Podrška i velika motivacija

Studentica Iva Babić iz Travnika četiri godine je korisnica centra, a istaknula je važnost života u studentskom domu.

- Mislim da svaki student treba proživjeti život u studentskom domu. Ovdje su uvjeti odlični, od smještaja i opremljenosti soba do prehrane. Puno je i društvenih aktivnosti kojima popunimo svoje slobodno vrijeme – poručila je.

Tina Perković, studentica treće godine Fakulteta zdravstvenih studija, dolazi iz Busovače i već tri godine boravi u Studentskom centru u Mostaru. Također je članica Sveučilišnog odbojkaškog kluba.

- Super mi je jer nam je Klub osigurao odlične uvjete za smještaj, život i trening. Imamo dvoranu i teretanu na raspolaganju. Odličan je odnos među curama, često se družimo, putujemo i postižemo uspjehe. Iako se mali broj studenata ovdje bavi sportom, dobro smo organizirani. Naš Klub je ponovo u Super ligi od jeseni, što nam je velika motivacija - rekla je Tina.

Klub osigurava smještaj u studentskom domu, što je financijski olakšanje za Tinu i njene roditelje.

- Ne moram brinuti o plaćanju ili prehrani što mi puno pomaže. Roditeljima je također lakše jer znaju da sam na sigurnom mjestu - dodala je Tina.