UNFPA predstavila "Inovacije u mirovnom obrazovanju – Alate za budućnost"

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje, Populacijski fond UN-a u BiH (UNFPA), u okviru zajedničkog projekta Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija "Mladi za inkluziju, jednakost i povjerenje",u saradnji sa Ambasadom Republike Italije, danas je u zgradi UN-a u Sarajevu organizirao događaj na kojem su predstavljene "Inovacije u mirovnom obrazovanju – Alati za budućnost."

Cilj događaja

Cilj događaja je predstavljanje četiri inovativna alata za mirovno obrazovanje, razvijena u okviru projekta, koja nude nove pristupe rješavanju konflikata i izgradnji mira. Ovi alati uključuju: virtualni trening program za razvoj medijskog nediskriminirajućeg sadržaja, priručnik za postupanje svjedoka u situacijama nasilja, inovativnu igru za mlade u školama posvećenu toleranciji te omladinsko takmičenje za razvoj javnih politika. Alati su dizajnirani da podrže organizacije civilnog društva, novinare i omladinske aktiviste u stvaranju inkluzivnog okruženja i postizanju održivog mira u Bosni i Hercegovini.

Zamjenica predstavnika Populacijskog fonda UN-a u BiH Marina Riđić kazala je da "UNFPA u svom mandatu za cilj ima jačanje ljudskog kapitala, koji predstavlja rad sa svim kategorijama stanovništva na načine koji ih osnažuju, daju im puni potinecijal u ekonomskom, društvenom, socijalnom i svakom drugom razvoju svoje zemlje“.

- UNFPA u BiH odavno već radi sa mladim ljudima shavatajući da postoje brojni izazovi, na koji način oni gledaju svoje prioritete, na koji način upošte imaju priliku da participiraju u društvu, na koji način osnažuju mehanizme da taj svoj ljudski poencijal ostvare u nekoj ranoj životnoj dobi. Također smo već od 2019. i 2020. jako usmjereni na pitanja mladih u kontekstu odlaska iz ove zemlje, traženja novih načina da svoj karijerni pa i životni put zasnuju van BiH. Pokušavamo da razloge zbog kojih se oni odlučuju da odlaze na najefikasniji način preveniramo – kazala je Riđić.

Navela da je da su brojni mladi ljudi kroz istraživanje o precepciji odaska i razlozima zašto odlaze iz BiH rekli da cijelo okruženje, kako medijsko tako i društveno, njima često donosi osjećaj nesiguranosti i nelagode, te da oni ovdje ne vide svoj potencijal, ali i da svoju porodicu žele zasnovati u BiH.

Govor mrženje

- Kada govorimo o Međunarodnom danu mržnje svako od nas zapravo na svoj način poima šta je to govor mrženje, šta je to nasilje, kako možemo da kvalitetno odgovorimo na nasilje nenasiljem, kako možemo kroz obrazovni sistem da shavatimo koji su to alati, mehanizmi ili pravne institucije, relevantne osobe s kojim možemo razgovarati, a mislimo da smo pogođeni govorom mržnje ili ako smatramo da na neki način želimo dati podršku svojoj drugaricii, drugu, bratu, sestri, ali najčešće ne znamo kako – kazala je Riđić.

Događaj je okupio lidere zajednica, predstavnike nevladinog sektora, medijske profesionalce, mirovne praktičare i mlade, a čije je učešće ključno za uspješnu implementaciju predstavljenih alata.