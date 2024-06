Stevandić: Ustavni sud RS uskoro odlučuje o Izbornom zakonu

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine RS usaglasio je odgovore na pitanja Ustavnog suda RS koji treba da utvrdi da li je povrijeđen vitalni nacionalni interes Izbornim zakonom i Zakonom o referendumu.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić, koji je predsjedavao današnjom sjednicom Odbora za ustavna pitanja, rekao je da je Odbor u oba zakona Ustavnom sudu odgovorio da smatra da nijednom odredbom nisu ugrožena nečija vitalna i nacionalna prava.

Nakon što je u NSRS usvojen Izborni zakon i Zakon o referendumu, Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS uložio je veto, odnosno pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na kompletan sadržaj oba zakona.

Dogovor nije postignut ni na Zajedničkoj komisija NSRS i Vijeća naroda RS, zbog čega Ustavni sud RS treba da donese odluku.

Kako je rekao Stevandić, sud treba da se izjasni u roku od mjesec dana.

Predsjednik NSRS je rekao i da je za četvrtak najavio sjednicu Kolegijuma NSRS na kojem će predložiti za 2. juli održavanje dvije sjednice.

- Jedna bi bila svečana i na kojoj bi se narodnim poslanicima obratila predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić. Istog dana u 12 časova trebalo bi da imamo redovnu sjednicu NSRS. Prva tačka dnevnog reda bi bila Aktuelni čas, druga Deklaracija koju smo potpisali u Beogradu, a ostale tačke treba da budu prijedlozi od Vlade i drugih ovlaštenih predlagača - objasnio je Stevandić.

On je na novinarsko pitanje odgovorio da je do sada, do polovine šestog mjeseca ove godine, NSRS realizovala oko 35 posto u odnosu na usvojeni Program rada u 2024.

- Ne bih sada donosio nikakve ocjene, sačekao bih ipak kraj godine - dodao je Stevandić.