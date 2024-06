Konobar se javio "Avazu": Nemam, Allaha mi, veze s "kavčanima", Skaku znam iz kafane, ovo mi neko pakuje!

Tridesetosmogodišnji konobar iz Sarajeva koji se, prema informacijama crnogorskih "Vijesti", nudio u januaru 2021. godine "kavčanima" da ubija na njihov račun, javio se danas "Avazu".

Nije tačno, bogami

Kako smo danas objavili, radi se o Sarajliji Kenanu Habešu.

Habeš se, iz transkripata koje je crnogorskim istražiteljima dostavila Agencija Evropske unije za provođenje zakona (EUROPOL), a koji su dio predmeta formiranog protiv zločinačkog klana kojim je rukovodio odbjegli Kotoranin Radoje Zvicer, javio na konkurs ovom klanu, a prošao je i prvi krug provjera.

Crnogorske "Vijesti" objavile su njegove inicijale. Sigurnosne službe u BiH dobile su pune podatke.

Sve je na Sky porukama. I fotografije.

Međutim, Habeš za "Avaz" tvrdi da to "ništa nije tačno" te da je "nasekiran i na tabletama".

- Niti imam veze s tim klanovima niti s tim ljudima. Ne znam ni sam šta je ovo i ko mi i zašto pakuje. Uopće ne poznajem ove ljude niti znam za ovaj klan. Pojma nemam šta se iza ovoga krije - kaže Habeš.

Na pitanje da li je moguće da je neko drugi u njegovo ime slao podatke, kaže da "zna samo da mu pakuju" i da ga neki ne vole.

- Ne znam šta se dešava. Našao sam se ni tamo ni 'vamo. Opisali su me kao da sam ja po onim porukama. Znate kako kažu, uvijek će vas prodati samo "tvoj". Znate ovaj grad, dobro znate. Ovo je neki cirkus, jeste Allaha mi. Pa što će meni taj Sky. Pa ja danima ne spavam. Imamo petero djece. Na apaurinima sam. Išao sam nedavno u SIPA-u da sve pitam, a oni su me poslali kući. Kažu fino: "Kenane, hajte vi kući." I ja odem. Pakuju mi, ovo je neko nekoga nagovorio da uradi - tvrdi on.

Pitamo fino, profesionalno, novinarski, zašto je išao u SIPA-u, ako niko do danas nije objavio njegov identitet i kako se sam prepoznao u cijeloj priči, Habeš odgovora:

- Išao sam jer raja piše, pitaju jesi li ti taj. Poruke mi dolaze. Pedeset me ljudi zvalo. A ja sam čitav život radio pošteno i nikoga ne diram. Veze ja s ovim nemam. Nazvao sam da sve demantujem jer je zaista tako. Ja sam 20 godina konobar - kaže Habeš.

Tvrdi da ne poznaje ni Osmana Mehmedagića ni Sebiju Izetbegović, osim što se s njom slikao nekad u kampanji.

- Te ljude ne znam. Znam samo Skaku, i to ga znam iz kafane. Posao u Vijećnici sam dobio na konkurs, uredno sve dobio. Pismeno, usmeno. Ništa to nije politički. Moje mjesto izglasalo je čak sedam stranki. Čak sam i SDA napustio jer mi se svašta spočitavalo. Ne znam što mene s tim klanom povezuju - kaže on.

"Ja samo poslužim i svoja posla gledam"

Na pitanje da li mu je poznato ime Alena Kožara, Habeš kaže da je čuo samo preko medija za njega.

- Kakvi crni klanovi, ni ti "kavački" ni "škaljarski". Ma nigdje veze, bolan. Pa bogami. Ja sam nazvao zbog djece. Ja sam konobar. Poslužim i svoja posla gledam. Pa izborna je godina, svako svakome pakuje. Tvrde da sam radio i za neke službe. Ne znam ko je koga nagovorio da to radi - kaže Habeš.

Inače, prema informacijama sigurnosnih službi, sumnja se da se Kožar jedno vrijeme u Sarajevu krio upravo u stanu Habeša. Kasnije je, nakon što je otišao u Grčku, Kožar likvidiran.