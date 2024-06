Premijer FBiH Nermin Nikšić za "Avaz": Šmit mora dobiti podršku PIC-a

U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira (PIC), koje će se održati u trenutku kada se, kako saznajemo, uz saglasnost pojedinaca iz Evropske unije (EU) i Brisela, na sve načine nastoje smanjiti ovlasti visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt).



Jak alarm

Premijer FBiH Nermin Nikšić kaže za “Avaz” da slabljenje OHR-a zagovara Rusija te da je u tome prate “njeni megafoni u BiH”.

- Već to je dovoljno jak alarm i dokaz da se u takvu avanturu ne treba upuštati. Nažalost, pojedine članice EU, uključujući neke od oslonaca ove organizacije, pokazuju neodlučnost. Pojedine, navodno, pokazuju i spremnost da same iniciraju određeno ograničenje Dejtonom zagarantiranih i Bonskom konferencijom PIC-a potvrđenih ovlasti OHR-a. Jedan takav sastanak je, prema mojim informacijama, održan u Briselu, ali u startu nije polučio željeni rezultat - kaže Nikšić.

Dodaje da bi to moglo dati vjetar u leđa antidržavničkim, proruskim elementima, koji zagovaraju podjelu zemlje.

- Nakon zaključaka tzv. svesrpskog sabora, kojim se direktno narušava suverenitet BiH i kreira nekakav združeni pakt jedne države - Srbije, te jedne administrativne jedinice unutar druge države, entiteta RS, nema nikakve dileme da u svemu tome aktivno učestvuje i režim u Srbiji. Zabrinjavajuća je blaga reakcija EU na ove zaključke. Zbog svega očekujemo da na zasjedanju PIC-a bude data puna podrška OHR-u, da budu tačno i činjenično imenovani destabilizatori lokalnog i regionalnog mira i poretka, te data podrška proevropskim snagama i evropskom putu BiH - ističe Nikšić.

Kaže da je budžet moguće usvojiti već sutra, da je to ključno kako bismo dobili neophodna razvojna i stabilizacijska sredstva EU u iznosu višem od milijardu eura, te da tu ne smije biti uvjetovanja.

Postao problem

Na pitanje je li dogovor s Dodikom i SNSD-om više uopće moguć, premijer FBiH nema precizan odgovor, jer “nešto što danas izgleda kao nemoguća misija, sutra postane realnost, a ono što danas izgleda izvjesno, sutra postaje problem”.

- Kao i do sada, mi ćemo pokušavati doći do dogovora dok postoji i najmanja mogućnost za to. Evropski put BiH nema alternativu, to je interes svih naših građana i mi ćemo dati sve kako bismo ga uspješno nastavili. Nažalost, ne odlučujemo sami. Vlasti RS najavljuju slanje nekakvih protuustavnih sporazuma o razdruživanju entiteta, a takva retorika ne doprinosi dogovaranju i kompromisu - kaže Nikšić.

Zakoni u završnoj fazi

Set fiskalnih zakona je u završnoj fazi, kaže premijer FBiH, podsjećajući da je riječ o najozbiljnijoj i najsveobuhvatnijoj reformi u koju se ne može ići bez ozbiljne pripreme.

On najavljuje koordinirano usvajanje tri zakona, koja će smanjiti opterećenje na privredu, te omogućiti rast plaća radnika, ali istovremeno zaštititi fiskalni sistem od destabilizacije.

- Zbog dinamičnih izmjena koje će uslijediti, bitno je osigurati da eventualni poremećaji budu brzo i adekvatno tretirani... Uvjeren sam da zakoni u najkraćem roku idu u parlamentarnu proceduru - ističe Nikšić.