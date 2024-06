Hasičević: Parlament FBiH će u oktobru razmatrati zakon o unutrašnjoj trgovini

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević očekuje da će zakon o unutrašnjoj trgovini biti na dnevnom redu Parlamenta Federacije BiH u oktobru, a Nacrt zakona o e-trgovini do kraja godine.



Kazao je to nakon završene javne rasprave o Nacrtu zakonu o unutrašnjoj trgovini u Sarajevu, koje su do sada organizirane u Mostaru, Zenici, Tuzli. Posljednja od pet rasprava bit će održana u Bihaću 26. juna, nakon čega će radna grupa uvrstiti u tekst zakona konstruktivne prijedloge, primjedbe i sugestije te zakon uputiti u parlamentarnu proceduru do konačnog usvajanja.

Hasičević je kazao da u javnom prostoru taj zakon prepoznat kao zabrana rada nedjeljom. Između ostalog, naveo je da je dosadašnje pitanje radnog vremena u trgovinama regulirala lokalna zajednica, što je u praksi imalo različita rješenja.

- U razgovoru sa zainteresiranim stranama smo uvidjeli da je to jedan od problema. U javnosti smo čuli da mi upravo radimo na dehomogenizaciji tržišta, jer taj prijedlog ne obuhvata drugi entitet, što nije istina, jer je do sada lokalna zajednica određivala radno vrijeme - kazao je ministar.

Smanjenje sivog tržišta

Dodao je da su tokom javnih rasprava razgovarali s određenim subjektima, stranama kojih se to tiče, ali i strukom, ne samo o radnom vremenu, već i o potrebi usvajanja zakona o e-trgovini i zakona o zaštiti potrošača.

Dodao je da su napisali tekst zakona o zaštiti potrošača, koji će razmotriti sa resornom radnom grupom.

- Sutra će prvi put zasjedati radna grupa sastavljena od NVO, Vlade FBiH, kontrolnih organa, poslodavaca i udruženja kako bi počeli sa pisanjem zakona o e-trgovini, koji će definsiati pitanja iz prakse, vrlo dinamičnom tržištu – istakao je.

Poseban fokus ovog zakona, dodao je, bit će na smanjenju sivog tržišta i zaštiti potrošača.

Ministar je kazao da su danas na javnoj raspravi razgovarali o inspekcijskom nadzoru i provedbi tog zakona u praksi, što je bio i fokus u Zenici, dok su se u Tuzli više fokusirali na radno vrijeme prodajnih objekata te mjestima na kojima mogu obavljati prodaju. U Mostaru su, dodao je, najviše govorili o zaokruživanju cijena i uvođenju samouslužnog točenja goriva.

Hasičević je također govorio i o akciji "Zaključavamo cijene" te kazao da su rezultati iznad očekivanja i da rade na produžavanju te akcije.

- Cilj je bio da zaključani artikli budu pretežno domaći proizvodi. Prema našim analizama oko 70 posto je povećana prodaja domaćih proizvoda, dok je asortiman artikala sa zaključanim cijenama porastao za 43 do 50 posto - objasnio je.

Trajat će 60 dana

Predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH Mersiha Beširović kazala je da su učestvovali u svim javnim raspravama o zakonu o unutrašnjoj trgovini te je izrazila nadu da će zakon biti usvojen što prije.

Istakla je da su oni i inicirali odredbu zakona koja se odnosi na radno vrijeme u nedjelju.

- Fokus je na rad nedjeljom, a vrlo perfidno se zaboravlja zabrana rada tokom praznika za šta se mi borimo više od 10 godina - kazala je.

Također je navela da je došlo vrijeme da se i trgovci pitaju o zakonskim odredbama, budući da se njih i najviše tiču.

Nakon što su oba doma Parlamenta FBiH usvojila Nacrt zakona otvorena je javna rasprava u trajanju od 60 dana, a prijedloge i sugestije zainteresirani mogu uputiti i putem elektronskog obrasca objavljenog na web stranici tog ministarstva.