Analitičari za "Avaz" o gašenju OHR-a: Šmit itekako potreban BiH

- To su te poznate bonske ovlasti kojima je data mogućnost visokom predstavniku da djeluje kao supsidijarni zakonodavac. Kada domaće vlasti nisu u mogućnosti da se usaglase po pitanju bitnih zakona, OHR ima mogućnost da ih donese. Svi visoki predstavnici, od Bilta do Šmita, manje ili više su takve ovlasti koristili - kaže Bakšić.

- Bili bismo normalna država kada nam ne bi trebao, ali nam zaista treba. Kada se dođe do kraja, neko mora nešto uraditi, a to je on. Interes BiH je da visoki predstavnik ostane još neko vrijeme. Do kada, to je sad drugo pitanje - kaže Pobrić.

Radikalne snage i kod Bošnjaka i kod Hrvata

Zastupnik Bundestaga Josip Juratović smatra da iza ovakvih inicijativa ne stoje vlade, već strukture u briselskoj administraciji, koje nakon odluke o početku pregovora s BiH žele više utjecaja na stanje u BiH, a ne poznaju “teren”.