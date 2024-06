Nekoliko stotina novih radnih mjesta u namjenskoj industriji

Od početka godine u namjenskoj industriji je otvoreno nekoliko stotina novih radnih mjesta u različitim javnim kompanijama. Povećanje obima proizvodnje, novi ugovori, novi klijenti u kompaniji namjenske industrije BNT TMiH Novi Travnik uskoro će omogućiti posao za 75 novih radnika. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je dalo saglasnost za zapošljavanje kako bi ova perspektivna javna kompanija mogla dodatno širiti proizvodne kapacitete, saopćeno je iz ovog ministarstva.

Elektroničari, metalostrugači, metaloglodači, galvanizeri, zavarivači, bravari, kranovođe samo su neka od radnih mjesta za koje će biti raspisani konkursi.

- Svjedoci smo transformacije kada je BNT TMiH u pitanju. Nova uprava je uz pomoć Vlade FBiH u kratkom roku napravila sjajan posao. Ovaj primjer je dokaz da sinergija i zajednički poslovni poduhvati Vlade i javnih kompanija mogu biti garant uspjeha - rekao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

Da je namjenska industrija Federacije BiH generator razvoja Federacije BiH pokazatelj je i Binas d. d. Bugojno koji je također u procesu upošljavanja 35 novih radnika, uz 92 radnika koji su zaposleni početkom godine. Sličnih primjera imamo i u drugim kompanijama namjenske industrije gdje je izražena potreba za novom radnom snagom i to će biti realizirano u narednom periodu. Jedan od primjera je i „Unis Ginex“ d.d. Goražde gdje je već uposleno 99 radnika od zatraženih 133 radnika.

Uspješnim upravljanjem javnim kompanijama uz podršku federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od početka godine stvoreni su uslovi za otvaranje više od dvjesto novih radnih mjesta.

- Nekome će možda nekoliko stotina novih radnih mjesta biti nedovoljno, ali za nas je to više nego dovoljno, za početak. Za nas je to nekoliko stotina porodica koje će imati siguran prihod, koje će tim novcem moći školovati svoju djecu, osigurati egzistenciju, to je nekoliko stotina porodica koje ćemo na taj način zadržati u Bosni i Hercegovini. Vlada Federacije je pokazala da nam je stalo do građana i zbog toga ulažemo velike napore da osiguramo bolje uslove za poslovanje i otvaranje novih radnih mjesta, ne samo u javnim, već i u privatnim kompanijama - zaključio je ministar Lakić.