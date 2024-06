Čaušević: Nešić svojim djelovanjem i nastupom u kontinuitetu šalje poruku, umjesto ministra sigurnosti, ministra nesigurnosti

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra Inicijativu za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH - smjenu ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH Nenada Nešića, koju su predložili poslanici Kluba SDA: Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Amor Mašović, Denijal Tulumović, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić i Midhat Čaušević.

Poslanik Midhat Čaušević (SDA) je, uime predlagača, naveo da je Nešić, gostujući 21. maja ove godine u jednoj emisiji na TV kanalu sa nacionalnom frekvencijom u Republici Srbiji, na naročito grub način uvrijedio žrtve genocida u Srebrenici i negirao genocid nad Bošnjacima kao činjenicu dokazanu na Međunarodnom sudu pravde u Hagu.

Žrtve genocida

Po njegovim riječima, sve navedeno učinio je na brutalno uvredljiv način, stavljajući žrtve genocida u kontekst vica i nanoseći na taj način njihovim porodicama i cjelokupnoj civiliziranoj javnosti bolne psihološke trauma najvišeg intenziteta.

Kazao je da je navedeni primjer samo kulminacija niza u proteklom periodu iznesenih stavova koji, između ostalog, upućuju na stavove, govor i radnje ministra sigurnosti države BiH.

- Ovdje ne govorim o Nenadu Nešiću, ovdje govorim o predstavniku institucije države BiH, o ministru sigurnosti. Nenad Nešić svojim javnim djelovanjem i javnim nastupom u kontinuitetu šalje poruku, umjesto ministra sigurnosti, ministra nesigurnosti - kazao je Čaušević.

Izjave ministra Nešića

Naveo je nekoliko zvaničnih izjava ministra Nešića, između ostalih da je kazao "moja država je Srbija i moja država je Republika Srpska", potom "Drina nije granica nego kičma srpskog naroda".

Čaušević je citirao i Nešićevu izjavu da "novac potrošen za Oružane snage u BiH je uzalud potrošen novac", te naveo da je Nešić izjavio i to da ministar sigurnosti ne osjeća BiH kao svoju domovinu, te da će se odreći državljanstva i plate u institucijama BiH.

- Kakvu poruku ministar sigurnosti šalje kada kaže javno u emisiji da BiH, parafraziram, treba teritorijalno reorganizirati na principu tri države i da niko nikome ne smeta. Uz sve ovo, cijeneći funkciju koju ima, to jeste da predstavlja sve građane države BiH, a ne samo građane iz jednog entiteta, odnosno narod iz kojeg dolazi, smatramo da se ovakve izjave moraju na adekvatan način sankcionisati - istaknuo je Čaušević.

Kaže da je znao ministar Nešić i reagovati, podsjetivši da je reagovao kada je u pitanju pokretanje disciplinskog postupka protiv uposlenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela zbog tetovaže 'za dom spremni'.

- Ali niste ministre reagovali i to sam dobio u odgovoru na pitanje šta ste konkretno poduzeli da, između ostalog, učinite dodatan napor i da se riješi slučaj napada na povratnika Osmana Mehanovića iz Bratunca. Kazali ste u tom odgovoru lično meni da to nije u vašoj nadležnosti, odnosno da to nije nešto šta trebate vi raditi - kazao je Čaušević.

Dodao je da, cijeneći sve navedeno, smatra da je ova inicijativa pravovremena u dijelu onoga što je kulminiralo svih ovim prethodnim izjavama i radnjama ministra sigurnosti.