Nemali broj građana će za odmor birati bh. komad mora: Neum krcat, ali nije ni jeftin

Brojni bh. građani priželjkuju ljetovanje na moru. I dok je jednima odmor u Turskoj, Egiptu, Grčkoj ili kod susjeda u Hrvatskoj i Crnoj Gori ispred Neuma, dotle nemali broj naših građana bira upravo bh. komad mora, između ostalog, i zbog cijena.



Glavna sezona

Iako su cijene smještaja u Neumu ove godine u odnosu na prethodnu više između pet i deset posto, četveročlana porodica u špici sezone u hotelu s četiri zvjezdice za noćenje će izdvojiti od 400 do 500 KM. U susjednoj Hrvatskoj za smještaj u hotelu u istom rangu platit će od 1.000 do 1.200 KM, kako nam to potvrđuje i Davor Krešić, predstavnik Udruženja neumskih hotelijera.

Krešić nam kaže da je predsezona bila iznad svih očekivanja te da su najave za glavnu sezonu, ali i posezonu odlične.

- Rekao bih da je ovo prva „najnormalnija“ sezona nakon pandemije i ne možemo više očekivati neke skokove od 10, 20 posto, nego sasvim normalan rast od pet, šest posto - govori nam Krešić.

U Neumu, uz tradicionalno domaće goste, borave i oni iz brojnih evropskih zemalja, a vraćaju se turisti i s azijskog tržišta. Zanimljivo je da se vraćaju i turisti iz susjedne Srbije koji su Neum masovno pohodili tokom pandemije koronavirusa. Pogotovo je to izraženo, kako nam kaže Krešić, tokom vikenda, a nakon što je uspostavljena direktna linija Mostar – Beograd.